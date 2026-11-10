Project Motor Racing: debutta il World Endurance Pack con il Fuji Speedway del 1966

Project Motor Racing sorprende il mondo del sim racing con il nuovo World Endurance Pack, offrendo un pacchetto inedito di auto e circuiti dedicati agli appassionati delle gare di durata. Il contenuto spicca per la fedelissima ricostruzione del celebre Fuji Speedway sia nella versione storica del 1966 che in quella moderna, segnando il debutto assoluto di questo tracciato leggendario nei simulatori di guida.



Il pacchetto propone ben 11 vetture, suddivise in quattro classi che abbracciano l'evoluzione delle competizioni endurance e IMSA GTP. Nella classe LMP1 spiccano tre icone dell'era ibrida come Audi R18 (2016), Porsche 919 Hybrid e Toyota TS050 Hybrid. Le nuove categorie LMP2 e LMP2 EVO rendono omaggio rispettivamente ai prototipi di inizio e metà anni 2010, mentre la classe IMSA GTP riporta su pista modelli cult degli anni Ottanta, tra cui BMW March GTP, Chevrolet Corvette C4 GTP, Ford Probe GTP, Jaguar XJR 9 GTP, Nissan GTP SX-Turbo e Porsche 962 GTP.



Il Fuji Speedway è stato ricreato in ogni minimo dettaglio in collaborazione con Fuji International Speedway Co., Ltd. Per la prima volta, un simulatore include tutte le configurazioni storiche del circuito originale del 1966 e le sue varianti moderne: le layout Grand Prix e Shortcut per la versione attuale, oltre alle versioni Full e Short, anche in senso inverso, per quella storica. Un totale di sei layout garantisce varietà e un'esperienza autentica sia agli appassionati di motorsport giapponese sia a chi desidera vivere il fascino delle corse d'epoca.



Il World Endurance Pack introduce inoltre nuove prospettive per il futuro del titolo con la partnership con SimGrid, piattaforma di riferimento per la gestione di campionati virtuali. L'accordo prevede strumenti avanzati per la creazione di competizioni online e un sistema di ranking migliorato integrato nell'ecosistema multiplayer.



Project Motor Racing è già disponibile su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Il World Endurance Pack può essere acquistato separatamente o tramite il Season Pass Year 1, che garantisce l'accesso a contenuti futuri e un risparmio fino al 30% rispetto agli acquisti individuali. Gli appassionati possono inoltre contare su una piattaforma ufficiale per le mod gratuite, prodotte dalla community.