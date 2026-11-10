Turtle Beach lancia la linea Pacific Skyline: design West Coast e tecnologia per gamer

Turtle Beach presenta le nuove cuffie Recon 70 e il Controller Wireless Pacific Skyline, ispirati alla West Coast. Comfort, design e tecnologia per il gaming.

Turtle Beach amplia la sua offerta di accessori gaming con la nuova linea Pacific Skyline, composta dalle cuffie wired multi-piattaforma Recon 70 e dal Controller Wireless, entrambi caratterizzati da un design ispirato al paesaggio della West Coast americana.

Le nuove Recon 70 Pacific Skyline si distinguono immediatamente per la colorazione unica che combina toni pastello, sfumature costiere e silhouette di palme, rendendo ogni postazione di gioco più fresca ed elegante. Il design leggero e i cuscinetti in pelle sintetica assicurano comodità anche nelle sessioni di gioco prolungate, mentre gli altoparlanti da 40 mm di alta qualità garantiscono un audio cristallino e coinvolgente. Il microfono ad alta sensibilità, dotato di funzione flip-to-mute, consente di silenziarlo facilmente, offrendo praticità e rapidità ai gamer che desiderano un controllo immediato sulla propria voce. La connessione tramite jack da 3,5 mm rende le cuffie compatibili con tutte le principali piattaforme, dalla console al PC, fino ai dispositivi mobili.

Queste cuffie sono pensate per chi non vuole rinunciare né al comfort né alla performance. Tra le caratteristiche principali si segnalano la presenza di controlli del volume integrati direttamente sul padiglione, isolamento acustico per una maggiore immersione e un design che unisce eleganza e innovazione. Le Recon 70 Pacific Skyline sono da oggi disponibili al prezzo consigliato di 34,99 € sul sito ufficiale e presso rivenditori specializzati.

La nuova cuffia si affianca al Controller Wireless Pacific Skyline, progettato per offrire una vera esperienza personalizzabile. Riprende lo stile costiero con una grafica che richiama lo skyline californiano e integra un sistema di illuminazione RGB capace di rivelare dettagli nascosti. Lato tecnologico, il controller include levette analogiche TMR premium, doppi motori di vibrazione, pulsanti posteriori mappabili e la piena compatibilità wireless con Xbox e PC Windows, grazie al trasmettitore USB incluso. Inoltre, la connettività Bluetooth® garantisce supporto ai dispositivi Android, ampliando così le possibilità di utilizzo a una varietà di piattaforme.

Non mancano i controlli audio integrati, il pulsante dedicato al mute del microfono e la compatibilità con l'app companion Control Hub, pensata per offrire nuove possibilità di personalizzazione. Il controller Pacific Skyline è disponibile al prezzo di 89,99 €, combinando comfort e controllo avanzati per tutti i gamer che cercano qualcosa di unico nella funzionalità e nello stile.

Turtle Beach continua a puntare su innovazione e design, offrendo agli appassionati di gaming prodotti che coniugano estetica West Coast e tecnologia.