Kia EV4 prodotta in Europa ottiene cinque stelle Green NCAP per sostenibilità

Kia EV4 Earth, realizzata nello stabilimento europeo di Žilina, ha ricevuto le ambite cinque stelle Green NCAP e un punteggio totale del 90% nella valutazione 2026 della nota organizzazione indipendente. Il modello dotato di una batteria da 81,4 kWh ha ottenuto risultati di spicco: 8,8/10 per Clean Air, 8,9/10 per l'efficienza energetica e 9,5/10 per la gestione dei gas serra.

La valutazione di Green NCAP si basa su un'ampia analisi del ciclo di vita che considera ogni fase dalla produzione all'utilizzo fino alla gestione della vettura a fine vita. Kia EV4 Earth si distingue per l'efficienza operativa, la produzione europea e il mix energetico a basse emissioni di carbonio, elementi che contribuiscono significativamente a ridurre l'impatto ambientale complessivo. Secondo Green NCAP, le emissioni di gas serra nell'intero ciclo di vita del veicolo raggiungono 118,9 g CO₂-eq/km, comprendendo non solo l'utilizzo su strada, ma anche produzione e smaltimento.

Il riconoscimento delle cinque stelle e il punteggio del 90% assegnati alla EV4 da Green NCAP rappresentano una validazione indipendente delle prestazioni del modello e dell'approccio adottato nel suo sviluppo, ha affermato Sjoerd Knipping, Chief Operating Officer di Kia Europe. Il risultato riflette l'efficienza del powertrain elettrico della EV4 e la sua produzione in Europa, mentre l'approccio basato sul ciclo di vita adottato da Green NCAP guarda oltre le prestazioni del veicolo su strada, considerando anche il modo in cui viene prodotto e la sua gestione a fine vita. Questa prospettiva più ampia è fondamentale per valutare l'impatto ambientale di un veicolo.

La produzione presso lo stabilimento slovacco di Žilina permette di sfruttare un mix energetico locale caratterizzato da basse emissioni di gas serra, aspetto fondamentale per ottenere questi risultati nella valutazione della sostenibilità. Il powertrain elettrico della EV4, grazie alla batteria Long Range da 81,4 kWh e al motore anteriore da 150 kW, mira a compensare l'impatto ambientale legato alla produzione delle batterie.

Nei test su strada condotti da Green NCAP in condizioni climatiche estive, la Kia EV4 Earth ha registrato un consumo energetico di 13,9 kWh/100 km. Il sistema di riscaldamento, l'isolamento termico e il notevole utilizzo della frenata rigenerativa permettono di mantenere bassi i consumi e le emissioni da abrasione dei freni. Anche in condizioni di freddo fino a -7°C, l'abitacolo resta confortevole e l'autonomia rimane soddisfacente: la pre-climatizzazione con il veicolo collegato alla rete di ricarica può fornire fino a 135 km aggiuntivi in ambito urbano e 76 km su percorsi misti.

Un ulteriore punto di forza della EV4 Earth è la funzionalità di ricarica bidirezionale: può fornire fino a 3,6 kW a dispositivi esterni tramite Vehicle-to-Load (V2L) e supporta anche la tecnologia Vehicle-to-Grid (V2G), favorendo una mobilità sempre più integrata ed efficiente.

La Kia EV4 Earth nasce sulla piattaforma E-GMP espressamente per le esigenze delle strade europee. Caratterizzata da un eccezionale coefficiente aerodinamico di 0,27 Cd e da un design hatchback completamente elettrico, può raggiungere fino a 625 km di autonomia secondo il ciclo WLTP nella versione testata da Green NCAP con pneumatici 215/60 R17.

La valutazione Green NCAP si fonda su tre aree di importanza uguale: Clean Air, Energy Efficiency e Greenhouse Gases, analizzando l'impatto dell'intero ciclo di vita e valorizzando la produzione europea come elemento determinante per la performance ambientale.