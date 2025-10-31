Kia porta il gaming “tra le nuvole” a Lucca Comics & Games 2025

Kia si prepara a lasciare il segno al Lucca Comics & Games 2025 con un’innovativa installazione che unisce design, tecnologia e intrattenimento. Dal 29 ottobre al 2 novembre, i visitatori potranno esplorare il Kia Laners Skybox, un ambiente unico posizionato “tra le nuvole”, dove il mondo del gaming e dell’automotive si incontrano.

Il Kia Laners Skybox offre un’immersione completa nel mondo dei videogiochi, permettendo ai fan di League of Legends di sfidarsi in sessioni di gioco libere e di partecipare a Meet & Greet con noti creator come Fierik e Terenas. Durante l’evento, Kia presenterà anche le ultime novità della sua gamma, tra cui la Kia EV4 completamente elettrica, il Nuovo Kia Sportage, e la rinnovata Kia Stonic.

Una delle attrazioni principali sarà il Kissing Booth, una photo opportunity in linea con il tema del festival “French Kiss”, che permetterà ai partecipanti di portare a casa un ricordo unico dell’evento. Inoltre, sarà possibile ammirare la statua di Yunara e cimentarsi in un quiz a tema League of Legends integrato nei sistemi di infotainment dei veicoli, per accedere a un’esperienza di gioco esclusiva.

“Siamo entusiasti di portare l’innovazione e lo spirito di Kia a Lucca Comics & Games 2025, un punto di incontro unico tra tecnologia, creatività e passione per il gaming. Con Kia Laners Skybox vogliamo offrire ai visitatori un’esperienza immersiva ‘tra le nuvole’, dove il mondo dei videogiochi incontra la nostra visione. Lucca è per Kia il luogo ideale per presentare le ultime novità della gamma e rafforzare il legame con una community giovane e dinamica.”, spiega Giuseppe Mazzara, CX & Brand Marketing Director di Kia Italia.

Non solo gaming: il programma dell’evento include sessioni libere di League of Legends e speciali incontri con il cosplayer Aphelios, arricchendo le giornate con momenti di dialogo, foto, e partite imperdibili.

Kia, impegnata nella promozione della mobilità sostenibile, continua a innovare e a coinvolgere le comunità con esperienze uniche e indimenticabili.