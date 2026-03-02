Kid Yugi domina ancora: “Anche gli eroi muoiono” è doppio Platino e resta al n.1 per la quarta settimana

Kid Yugi continua la sua scalata nel panorama musicale italiano, confermandosi per la quarta settimana consecutiva alla prima posizione della classifica FIMI/NIQ degli album più venduti con “Anche gli eroi muoiono”. Il disco, uscito poco più di un mese fa, ottiene oggi la certificazione di Doppio Platino con oltre 100.000 copie vendute, segnando un nuovo record come l’album con più vendite nella prima settimana di sempre nell’epoca dello streaming.

Un equilibrio perfetto tra introspezione, riflessione e forza narrativa ha portato la critica a considerare questo progetto come una delle opere più ambiziose degli ultimi anni. “Ha riportato in vita il rap italiano” scrive L’Espresso, mentre secondo La Repubblica si tratta de “Il cortocircuito del rap italiano che non t’aspetti”. Corriere della Sera lo definisce “L’album che si giocherà la corsa al disco più venduto dell’anno”.

Il successo di “Anche gli eroi muoiono” non si ferma solo ai numeri. Il rapper pugliese classe 2001 ha appena annunciato il suo primo tour nei palasport, l’“Anche gli eroi muoiono Tour 2026”, in programma per l’autunno. Diverse date hanno già registrato il tutto esaurito a poche ore dall’apertura delle vendite. Si parte il 27 settembre da Bari (data zero, sold out), per poi toccare tra le altre Padova, Roma, Milano, Napoli e Firenze. Ben tre serate al Forum di Milano confermano la grande attesa del pubblico.

In questo nuovo progetto, Yugi affronta temi come il confine tra bene e male, la giustizia, la società contemporanea e i riferimenti letterari e cinematografici che da sempre caratterizzano la sua poetica. Il rapper unisce lirismo e introspezione, offrendo una visione personale e profonda della realtà.

La tracklist, composta da 16 brani, include collaborazioni di grande rilievo con alcuni dei protagonisti della scena rap italiana, tra cui Shiva, Tutti Fenomeni, Tony Boy, ANNA, Papa V, Nerissima Serpe, Rrari dal Tacco, Simba La Rue e Artie 5ive. Titoli come “L’ultimo a cadere”, “Berserker”, “Gilgamesh” e “Tristano e Isotta” proseguono la linea tematica di un artista che intreccia musica, mitologia e simbolismo in un linguaggio autentico e riconoscibile.

Con “Anche gli eroi muoiono”, Yugi aggiunge un nuovo capitolo a un percorso artistico già straordinario, guidato da una scrittura colta e innovativa capace di connettere il rap alla letteratura e alla filosofia. Il risultato è un disco che riesce a essere epico e intimo, crudo e poetico al tempo stesso. “Kid Yugi oggi è epico, lirico, gangsta, emo, dark, eppure credibile e autentico” scrive Rolling Stone Italia, mentre Vanity Fair sottolinea come “è la cultura a fare la differenza nella musica di Yugi”.

Oggi l’artista vanta oltre 4 milioni e 200 mila ascoltatori mensili su Spotify e più di 2 miliardi e mezzo di stream complessivi. Con 22 dischi di Platino e 16 d’Oro, Kid Yugi si afferma come uno dei nomi più influenti e innovativi del panorama musicale italiano. Il suo viaggio artistico continua a dimostrare che nel rap, la cultura e la profondità possono ancora essere la chiave del successo.