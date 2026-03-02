Connect with us

Hi, what are you looking for?

Spettacolo

Kid Yugi domina ancora: “Anche gli eroi muoiono” è doppio Platino e resta al n.1 per la quarta settimana

Published

Kid Yugi continua la sua scalata nel panorama musicale italiano, confermandosi per la quarta settimana consecutiva alla prima posizione della classifica FIMI/NIQ degli album più venduti con “Anche gli eroi muoiono”. Il disco, uscito poco più di un mese fa, ottiene oggi la certificazione di Doppio Platino con oltre 100.000 copie vendute, segnando un nuovo record come l’album con più vendite nella prima settimana di sempre nell’epoca dello streaming.

Un equilibrio perfetto tra introspezione, riflessione e forza narrativa ha portato la critica a considerare questo progetto come una delle opere più ambiziose degli ultimi anni. “Ha riportato in vita il rap italiano” scrive L’Espresso, mentre secondo La Repubblica si tratta de “Il cortocircuito del rap italiano che non t’aspetti”. Corriere della Sera lo definisce “L’album che si giocherà la corsa al disco più venduto dell’anno”.

Il successo di “Anche gli eroi muoiono” non si ferma solo ai numeri. Il rapper pugliese classe 2001 ha appena annunciato il suo primo tour nei palasport, l’“Anche gli eroi muoiono Tour 2026”, in programma per l’autunno. Diverse date hanno già registrato il tutto esaurito a poche ore dall’apertura delle vendite. Si parte il 27 settembre da Bari (data zero, sold out), per poi toccare tra le altre Padova, Roma, Milano, Napoli e Firenze. Ben tre serate al Forum di Milano confermano la grande attesa del pubblico.

In questo nuovo progetto, Yugi affronta temi come il confine tra bene e male, la giustizia, la società contemporanea e i riferimenti letterari e cinematografici che da sempre caratterizzano la sua poetica. Il rapper unisce lirismo e introspezione, offrendo una visione personale e profonda della realtà.

La tracklist, composta da 16 brani, include collaborazioni di grande rilievo con alcuni dei protagonisti della scena rap italiana, tra cui Shiva, Tutti Fenomeni, Tony Boy, ANNA, Papa V, Nerissima Serpe, Rrari dal Tacco, Simba La Rue e Artie 5ive. Titoli come “L’ultimo a cadere”, “Berserker”, “Gilgamesh” e “Tristano e Isotta” proseguono la linea tematica di un artista che intreccia musica, mitologia e simbolismo in un linguaggio autentico e riconoscibile.

Con “Anche gli eroi muoiono”, Yugi aggiunge un nuovo capitolo a un percorso artistico già straordinario, guidato da una scrittura colta e innovativa capace di connettere il rap alla letteratura e alla filosofia. Il risultato è un disco che riesce a essere epico e intimo, crudo e poetico al tempo stesso. “Kid Yugi oggi è epico, lirico, gangsta, emo, dark, eppure credibile e autentico” scrive Rolling Stone Italia, mentre Vanity Fair sottolinea come “è la cultura a fare la differenza nella musica di Yugi”.

Oggi l’artista vanta oltre 4 milioni e 200 mila ascoltatori mensili su Spotify e più di 2 miliardi e mezzo di stream complessivi. Con 22 dischi di Platino e 16 d’Oro, Kid Yugi si afferma come uno dei nomi più influenti e innovativi del panorama musicale italiano. Il suo viaggio artistico continua a dimostrare che nel rap, la cultura e la profondità possono ancora essere la chiave del successo.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Tecnologia

Google annuncia un nuovo impegno a sostegno dell’innovazione e della crescita in Italia

Spettacolo

Malika Ayane torna a Sanremo con “animali notturni” e annuncia il tour teatrale

Spettacolo

Chiello emoziona l’Ariston con un omaggio a Luigi Tenco e annuncia il “Chiello Club Tour 2026”

Sport

Coca‑Cola celebra la “pins mania” olimpica al The Peak di Milano
Bernini e i Barberini 2026

Società

Bernini e i Barberini: il potere della scultura

Spettacolo

Ditonellapiaga e Tony Pitony insieme a Sanremo: ironia e swing per la serata delle cover

Spettacolo

Fabrizio Moro torna al Festival di Sanremo: duetto speciale su “Portami Via” 

Società

“Quarto Grado”: nuove rivelazioni sul caso Garlasco e i dubbi sull’omicidio Paganelli

Spettacolo

Radio Italia torna a Sanremo: grandi novità con “Fuori Sanremo Italiana Assicurazioni” e il nuovo Radio Italia Village

Società

I Bambini delle Fate portano la fiamma olimpica: un simbolo di inclusione e speranza per Milano Cortina 2026

Spettacolo

Sanremo 2026: Spotify svela gli artisti più ascoltati e l’effetto del Festival sugli streaming

Spettacolo

Chiello torna con “Agonia”: il nuovo concept album in uscita il 20 marzo

Spettacolo

Fedez & Masini, duetto inedito con Hauser: “Meravigliosa Creatura” illumina la serata cover di Sanremo 2026

Spettacolo

LEO GASSMANN: disponibile da ora il pre-save di “NATURALE”, il nuovo album “VITA VERA PARADISO” in arrivo il 10 aprile

Società

Antonio Tajani ospite di “Dritto e Rovescio”: politica, sicurezza e caso Garlasco al centro della puntata

Motori

MG Motor accelera sul noleggio a lungo termine in Italia grazie alla partnership strategica con Ayvens

Spettacolo

Raf torna dal vivo con “Infinito – Estate 2026”: annunciato il tour estivo e i concerti nei palasport

Motori

Suzuki e FIPSAS lanciano la Suzuki Fishing Cup 2026: nasce il trofeo dedicato alla pesca sportiva d’altura

Spettacolo

Eros Ramazzotti annuncia la leg europea 2027: un nuovo capitolo del tour mondiale “Una storia importante”

Società

“Quarto Grado”: nuove indagini e rivelazioni sul caso di Garlasco

Motori

La nuova Mazda CX-5 arriva nelle concessionarie italiane con un’offerta esclusiva

Spettacolo

Kid Yugi domina ancora: “Anche gli eroi muoiono” è doppio Platino e resta al n.1 per la quarta settimana

Spettacolo

GERMI’N’JAZZ torna a Milano con Elektro Dixie: il dialogo tra passato e futuro del jazz

Motori

Citroën diventa Auto Ufficiale del Giro d’Italia 2026: partnership tra tradizione e innovazione

Motori

Apollo Tyres inaugura il nuovo impianto di test invernali a Ivalo: un passo decisivo verso l’eccellenza

Motori

Lancia Ypsilon accompagna Patty Pravo a Sanremo nel videoclip “Opera”

Motori

Lancia rende omaggio a Sandro Munari, leggenda del rally mondiale

Tecnologia

Xiaomi accelera sull’Intelligent Living: al MWC 2026 va in scena l’evoluzione dell’ecosistema “Human × Car × Home” guidato dall’AI

Motori

Arrive integra EasyPark nell’Audi Application Store: la sosta diventa digitale a bordo

Motori

ACH145 Mercedes-Benz Edition: debutto a San Paolo per l’elicottero di lusso firmato Airbus e Mercedes

Giochi

Animal Crossing: New Horizons approda nel mondo reale al Gardaland SEA LIFE Aquarium

Tecnologia

BMW Group accelera sulla Physical AI: robot umanoidi in test nello stabilimento di Lipsia

Spettacolo

Max Giusti torna su Canale 5 con la nuova edizione di “Scherzi a parte”

Giochi

Pokémon festeggia 30 anni con due nuovi giochi: Pokémon Vento e Pokémon Onda

Spettacolo

Beastie Boys: “To The 5 Boroughs” torna in un’edizione limitata per celebrare New York

Spettacolo

MIKA, sold out a Torino: lo “Spinning Out Tour” conquista l’Italia e vola oltre oceano

Società

Questa sera a “Quarta Repubblica”: Iran, tensioni globali e intervista esclusiva ad Andrea Sempio

Tecnologia

MWC 2026: Motorola lancia i nuovi motorola razr fold, edge 70 fusion e moto buds

Spettacolo

I-DAYS 2026: TONYPITONY porta il suo CONCERTONY sul palco della concert series più famosa d’Italia

Spettacolo

Bob Sinclar e Kiesza fanno rinascere “I Can’t Wait”: un ponte tra epoche e sonorità
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

GERMI’N’JAZZ torna a Milano con Elektro Dixie: il dialogo tra passato e futuro del jazz

A Milano si rinnova l’appuntamento con GERMI’N’JAZZ, la rassegna nata dalla collaborazione tra Manuel Agnelli e Paolo Fresu, che martedì 3 marzo alle ore...

11 ore ago

Spettacolo

Max Giusti torna su Canale 5 con la nuova edizione di “Scherzi a parte”

Da questa sera, Canale 5 accende i riflettori su una delle trasmissioni più amate della televisione italiana: “Scherzi a parte”. Il programma, che torna...

16 ore ago

Spettacolo

Beastie Boys: “To The 5 Boroughs” torna in un’edizione limitata per celebrare New York

Il leggendario trio hip hop newyorkese Beastie Boys riporta alla luce uno dei suoi album più iconici. “To the 5 Boroughs”, uscito originariamente nel...

16 ore ago

Spettacolo

MIKA, sold out a Torino: lo “Spinning Out Tour” conquista l’Italia e vola oltre oceano

MIKA conferma ancora una volta il suo straordinario legame con il pubblico italiano. Dopo il successo della tappa bolognese, l’artista pop internazionale registra un...

17 ore ago