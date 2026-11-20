Dal 20 al 30 novembre sconti fino al 25% sui Meta AI Glasses di Ray-Ban e Oakley, con offerte anche su Meta Quest 3S e bundle gaming per le feste.

Meta lancia sconti fino al 25% sui Meta AI Glasses in occasione del Black Friday. Le offerte partono venerdì 20 novembre e restano attive fino al 30 novembre, con riduzioni diverse a seconda del modello scelto. Gli acquisti sono possibili sul sito Meta.com e presso i rivenditori aderenti, tra cui MediaWorld e Unieuro.

Lo sconto del 25% interessa i Ray-Ban Meta (Gen 2) e gli Oakley Meta HSTN, il cui prezzo di listino parte rispettivamente da 419 e da 439 euro. Per l'Oakley Meta Vanguard, indirizzato agli atleti e con listino a partire da 549 euro, la riduzione si ferma al 15%, percentuale che vale anche per una selezione di Meta Glasses (listino da 309 euro).

Tutti i modelli permettono di scattare foto e girare video senza usare le mani, ma anche di rispondere alle chiamate, ascoltare musica e parlare direttamente con l'assistente Meta AI. I Ray-Ban Meta (Gen 2) uniscono l'estetica delle celebri montature Ray-Ban alla traduzione in tempo reale e all'audio open-ear. Tra le forme disponibili figurano la Wayfarer squadrata, la Skyler cat-eye leggera e la Headliner dal profilo compatto e dalle linee morbide.

Gli Oakley Meta HSTN combinano il design sportivo del brand Oakley con la tecnologia Meta, in una montatura leggera adatta sia alla vita di tutti i giorni sia alle escursioni all'aperto. Le lenti sono disponibili in versione Prizm, Prizm Polarized o Transitions, in più colori. La variante Vanguard, invece, è progettata per chi pratica sport ad alta intensità, con un profilo avvolgente e lenti Prizm o Prizm Transitions. Si collega inoltre a Garmin, Strava, 18Birdies e Arccos, in modo da registrare allenamenti e attività outdoor.

La linea Meta Glasses presenta montature contemporanee che puntano sul comfort: il ponte del naso è regolabile e le cerniere permettono di aprire maggiormente le aste. I modelli sono Adventurer, rettangolare e classica, Capri, cat-eye ricercata, Fury, dal carattere deciso, e Nova, dai bordi arrotondati, tutti disponibili in diverse colorazioni. Anche questi occhiali offrono traduzione in tempo reale e chiamate a mani libere.

Restano fuori dalla promozione le edizioni limitate e le collaborazioni con i creator, comprese quelle firmate da Kylie Jenner e LISA. Non rientrano nell'offerta nemmeno il Meta Glasses da 259 euro, il Ray-Ban Meta Optics (Gen 2), il Meta Ray-Ban Display e i prodotti ricondizionati.

Sul fronte della realtà virtuale, il Meta Quest 3S beneficia di uno sconto del 15% fino alle 23:59 del 30 novembre, con prezzo di 305,99 euro per la versione da 128 GB e di 398,99 euro per quella da 256 GB. Il visore offre passthrough a colori, controller Touch Plus e un ampio catalogo di giochi, fitness e applicazioni social.

Per le feste è previsto anche un bundle dedicato ai videogiocatori: chi acquista un Meta Quest 3 o 3S entro il 4 gennaio 2027 riceve in regalo Resident Evil 4.

Per scegliere il paio più adatto a stile, interessi e budget, Meta.com mette a disposizione una guida ai regali delle festività dedicata agli occhiali.