Samsung ha aperto a Milano Certosa una nuova Mobile Experience Zone all'interno del Tech Village MediaWorld, il primo progetto italiano che adotta il nuovo modello di shop-in-shop ideato dal marchio coreano. L'inaugurazione si è svolta il 19 novembre.

Lo spazio è stato ripensato per rendere la visita più semplice e meno impegnativa. Il percorso si sviluppa in ambienti aperti, dove chi entra può avvicinarsi ai dispositivi con naturalezza, anche senza aver deciso in anticipo quale acquistare. Secondo l'azienda, l'assenza di pressioni commerciali favorisce una permanenza più lunga e un rapporto più diretto con il marchio.

Dal punto di vista estetico, la scelta ricade su una palette calda, con toni del legno che si distanziano dall'immagine fredda tipica dei negozi di elettronica. I tavoli a base aperta eliminano barriere visive e invitano a toccare i prodotti. Il design è volutamente essenziale, con l'obiettivo di mettere al centro i device. A completare l'ambiente ci sono grandi schermi e contenuti digitali in modalità retail, aggiornati di continuo.

I primi dati indicano un gradimento molto alto, con un punteggio medio di 4,6 su 5,0 tra i clienti che hanno frequentato l'area. Le interazioni con i prodotti esposti sono cresciute del 66%. Il nuovo concept è già attivo in cinque Paesi.

Il progetto punta su due obiettivi misurabili, denominati Drive Attraction ed Enhance Engagement. Il primo mira ad attirare più persone nello spazio, il secondo ad aumentare il coinvolgimento e il tempo trascorso a contatto con i dispositivi.

Un altro effetto riguarda l'intero negozio. Secondo i dati, la qualità percepita dell'area migliora anche l'immagine che i clienti hanno del rivenditore, creando un richiamo capace di portare traffico verso il resto del punto vendita. Si tratta del primo intervento di rinnovo in Italia con cui Samsung introduce il nuovo concept, con l'intenzione di rendere l'acquisto in negozio più coinvolgente.