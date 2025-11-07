Kingdom Come: Deliverance II gratuito per un weekend su Steam e Xbox

Chi ancora non ha avuto modo di vivere l’esperienza di Kingdom Come: Deliverance II ora ha l’occasione perfetta per farlo: Warhorse Studios e Deep Silver hanno annunciato un weekend di gioco gratuito disponibile su Steam e Xbox dal 6 al 10 novembre 2025. Questa iniziativa permette a tutti i giocatori di immergersi nell’intensa atmosfera medievale del titolo senza alcun costo, esplorando un’avventura di vendetta, tradimento e scoperta che ha già conquistato milioni di appassionati.

Durante il periodo di prova gratuita, gli utenti avranno la possibilità di acquistare il gioco con uno sconto fino al 40%. L’offerta sarà valida su Steam dal 6 al 13 novembre e su Xbox dal 6 al 19 novembre. Una caratteristica particolarmente apprezzabile è la possibilità di trasferire i salvataggi della versione gratuita all’edizione completa del titolo, consentendo ai giocatori di proseguire la propria avventura senza perdere i progressi ottenuti.

Il successo di Kingdom Come: Deliverance II è evidente: quasi 4 milioni di giocatori, chiamati “Henry”, hanno già scelto di vivere la vita medievale creata da Warhorse Studios. Il gioco è stato acclamato per la trama coinvolgente, il sistema di combattimento migliorato e l’open world ricco di dettagli, elementi che hanno definito il suo riconoscimento internazionale.

Le valutazioni confermano questa accoglienza positiva: un punteggio Metacritic dell’88%, un OpenCritic del 95% e una valutazione “molto positiva” su Steam, dove il 94% degli utenti ha espresso un giudizio favorevole. Dati che testimoniano la solidità di un’esperienza capace di unire narrazione, autenticità storica e libertà di scelta.

Il gioco è già disponibile su PC, PlayStation 5, PlayStation 5 Pro e Xbox Series X|S. Per chi desidera vivere l’esperienza completa è disponibile anche la Kingdom Come: Deliverance II Gold Edition, che include contenuti aggiuntivi e migliorie pensate per ampliare ulteriormente l’avventura.

Con questa iniziativa, Warhorse Studios e Deep Silver offrono ai giocatori l’opportunità di scoprire o riscoprire uno dei migliori RPG degli ultimi anni. Un invito a immergersi in un mondo medievale straordinariamente realistico, popolato da personaggi complessi e storie intrecciate, dove ogni decisione può cambiare il corso del destino di Henry.