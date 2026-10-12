Heineken 0.0 protagonista alla tappa milanese di Premier Padel all'Allianz Cloud

Premier Padel arriva a Milano e Heineken 0.0 si prepara a vivere da protagonista la tappa meneghina del principale circuito professionistico di padel al mondo. Dal 12 al 18 ottobre, l'Allianz Cloud si trasformerà in un punto di riferimento per appassionati e curiosi di uno degli sport in più rapida crescita. La settimana sarà animata da una presenza speciale del brand, che accompagnerà il pubblico con attivazioni pensate per esaltare lo spirito comunitario tipico del padel.

La partnership globale tra Heineken 0.0 e Premier Padel, avviata quest'anno, porta il brand nel ruolo di Global Beer Partner di un circuito che coinvolge oltre 38 milioni di giocatori in 175 paesi. Heineken 0.0, da sempre promotore della socialità legata allo sport, trova nel padel un contesto ideale per proporre il proprio gusto rinfrescante e analcolico come alternativa accessibile, puntando su connessioni e condivisione sia dentro che fuori dal campo.

Durante l'evento milanese, la Fanzone Heineken 0.0 sarà uno dei cuori pulsanti dell'esperienza, insieme all'area hospitality e alle numerose iniziative pensate per coinvolgere una community che cresce di anno in anno. Questi spazi offriranno momenti da condividere tra sport, incontri e relax, culminando nelle finali di domenica 18 ottobre.

La collaborazione tra Heineken 0.0 e Premier Padel si articola in brand visibility, fan experience e opportunità di socializzazione, rispecchiando la filosofia del brand: vivere nuove esperienze e godersi appieno quei momenti di socialità che rendono il padel uno sport unico. Un esempio è la recente campagna Unexpected Doubles, lanciata con la nuova Global Ambassador Serena Williams, che a Miami ha sorpreso alcuni giocatori entrando improvvisamente in campo come loro compagna di gioco.

Il boom del padel non accenna a fermarsi nemmeno in Italia, dove si contano ormai oltre 10.000 campi e circa 1,5 milioni di praticanti, rendendo il nostro Paese il secondo al mondo per numero di strutture dopo la Spagna. Il fenomeno coinvolge sempre più appassionati e nuove occasioni per vivere la socialità sportiva, arricchendo la community sia durante le competizioni sia nei momenti conviviali che le incorniciano.

In questo scenario, la tappa milanese rappresenta un ulteriore passo della partnership tra Heineken 0.0 e Premier Padel, portando il brand ancora più vicino agli appassionati e valorizzando i momenti di incontro che contraddistinguono il padel.



