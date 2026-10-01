Suzuki World Triathlon Cup 2026: a Roma l'elite mondiale del triathlon

Roma si prepara ad accogliere la Suzuki World Triathlon Cup 2026, un appuntamento chiave del calendario internazionale di World Triathlon che vedrà protagonista l'élite mondiale sabato 3 e domenica 4 ottobre all'Eur. L'iconico quartiere romano farà da cornice a gare spettacolari: il nuoto si terrà nel Laghetto dell'Eur, il ciclismo attraverserà i grandi viali tra edifici simbolo della capitale e la corsa si svilupperà nel parco adiacente allo specchio d'acqua, offrendo un circuito compatto appositamente pensato per il triathlon.



L'edizione 2026 propone le attesissime gare individuali Elite maschili e femminili nella giornata di sabato 3 ottobre e la Mixed Relay domenica 4 ottobre.



La partnership tra Suzuki e la Federazione Italiana Triathlon si rafforza in quest'occasione, confermando l'impegno comune nella promozione di uno sport multidisciplinare che abbina resistenza, tecnica e passione. La Suzuki World Triathlon Cup rappresenta una nuova e importante tappa del percorso condiviso da Suzuki e FITri, iniziato nel 2022 e rinnovato fino al 2027, con lo sguardo rivolto ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028.



Alla tappa romana sono attesi oltre 130 atleti iscritti alle prove individuali. In campo maschile si segnala la partecipazione del nuovo campione del mondo Vasco Vilaça e del campione olimpico Alex Yee, insieme agli azzurri Nicola Azzano, Euan De Nigro e Miguel Espuna Larramona. Per la gara femminile, spiccano nomi come Taylor Spivey, Tilda Månsson, Laura Lindemann e Kate Waugh, affiancate dalle italiane Bianca Seregni, Beatrice Mallozzi, Verena Steinhauser, Angelica Prestia, Carlotta Missaglia, Asia Mercatelli e Paola Sacchi.



Il programma prevede due competizioni di altissimo livello: la Sprint, con 750 metri di nuoto, 20 km di ciclismo e 5 km di corsa, e la Mixed Relay - una staffetta veloce e spettacolare già inserita nei Giochi Olimpici di Tokyo 2020, che esalta lo spirito di squadra.



Tutte le gare saranno trasmesse in diretta: sabato su Rai Sport per le prove individuali e domenica su RaiPlay con la Mixed Relay.



Negli anni, la collaborazione ha visto la presenza della S di Suzuki sui body delle Nazionali di triathlon e paratriathlon, il supporto logistico tramite una flotta di vetture dedicate e la presenza del marchio nei principali eventi federali.



