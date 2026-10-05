FIAT e Lega Volley Femminile: una partnership che valorizza eccellenza e territorio

FIAT annuncia una nuova partnership con la Lega Volley Femminile per la stagione sportiva 2026/2027, assumendo il ruolo di Premium Court Partner in tutte le competizioni ufficiali. L'accordo garantirà al marchio una presenza significativa sui campi di Serie A1 e Serie A2, nonché durante Coppa Italia e Supercoppa Italiana, per oltre 400 match ed eventi in tutta Italia. Questa collaborazione rappresenta l'incontro tra due simboli del Paese accomunati da passione, eccellenza, innovazione e forte legame con il territorio.

Il volley femminile è oggi uno degli sport più praticati e seguiti in Italia, coinvolgendo oltre 7,5 milioni di appassionati e più di 1,5 milioni di praticanti, risultando il primo sport per numero di tesserate donne. La Lega è da anni un polo di riferimento nazionale e internazionale. Anche FIAT, con oltre 125 anni di storia, rappresenta un elemento cardine della mobilità italiana e dell'identità nazionale.

Questa alleanza nasce dalla volontà condivisa di promuovere valori di accessibilità, prossimità alle comunità e innovazione. Il marchio FIAT accompagnerà atlete e tifosi attraverso iniziative digitali, attività social, esperienze dirette nei palazzetti e presenze sui led, backdrop e bordo campo.

"Siamo particolarmente orgogliosi di avviare questa collaborazione con la Lega Volley Femminile, una realtà che rappresenta un'eccellenza assoluta del nostro Paese e che condivide con FIAT valori fondamentali come passione, impegno, e vicinanza alle persone. Una scelta che ci permette di entrare in contatto con milioni di tifosi e famiglie in tutta Italia, rafforzando ulteriormente il legame storico che unisce FIAT al territorio e alle comunità locali. Saremo al fianco delle campionesse della pallavolo italiana durante tutta la stagione, accompagnandole in un percorso fatto di emozioni, talento e spirito di squadra. Questa collaborazione sarà anche un'occasione straordinaria per mostrare da vicino la nostra gamma e accompagnare il pubblico verso le prossime novità del marchio, a partire da Grizzly, che rappresenterà un ulteriore passo nel percorso di crescita e rinnovamento di FIAT."

"Siamo estremamente orgogliosi di accogliere un marchio storico come FIAT al nostro fianco come Premium Court Partner. Questa collaborazione certifica la crescita e il grandissimo valore della nostra Serie A di pallavolo femminile. Condividiamo con FIAT la costante ricerca dell'eccellenza e, soprattutto, un legame profondo e capillare con il territorio. Insieme, siamo pronti a percorrere una stagione di altissimo livello, unendo l'Italia da Nord a Sud".

La partnership sarà anche la vetrina per l'intera gamma FIAT, dalla Topolino elettrica al crossover 600, fino alla storica 500, alla nuova Pandina e alla Grande Panda, senza dimenticare il veicolo multifunzionale Qubo L. Nel corso della stagione FIAT promuoverà inoltre il lancio del futuro modello Grizzly, sfruttando la capillarità del campionato per coinvolgere famiglie, giovani e sportivi attenti alla mobilità sostenibile.

Attraverso questa collaborazione, FIAT conferma il suo impegno nel sostenere le eccellenze italiane e promuovere iniziative di valore per le comunità locali, contribuendo alla crescita di uno degli sport più amati del Paese.