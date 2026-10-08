CUPRA rinnova la partnership con l'Oysho Milano Premier Padel P1 per il 2026

CUPRA sarà Official Automotive Partner dell'Oysho Milano Premier Padel P1 2026 per il quinto anno consecutivo, con eventi e flotta dedicata a Milano.

CUPRA conferma il proprio ruolo di protagonista nel mondo del padel diventando, per il quinto anno consecutivo, Official Automotive Partner dell'edizione 2026 dell'Oysho Milano Premier Padel P1. L'evento sportivo è in programma dal 12 al 18 ottobre all'Allianz Cloud di Milano e vedrà la presenza attiva del brand nelle aree centrali dell'arena, oltre a una flotta esclusiva destinata a supportare gli spostamenti degli atleti, ospiti VIP e organizzatori durante tutto l'evento in città.

La serata del 14 ottobre sarà dedicata all'evento ufficiale di inaugurazione presso il CUPRA Garage Milano in Corso Como 1, dove si incontreranno rappresentanti delle istituzioni, principali sponsor, stampa, i CUPRA Padel Ambassador e le Football Legend. L'appuntamento rappresenta un momento chiave per celebrare l'avvio di una settimana all'insegna dello sport e dell'innovazione.

La gamma CUPRA sarà grande protagonista all'Allianz Cloud, dove la visibilità del marchio si accompagnerà all'ubicazione centrale di alcune delle sue vetture più iconiche. Inoltre, una flotta dedicata accompagnerà atleti e ospiti VIP nei loro spostamenti per tutta la durata del torneo, rafforzando ulteriormente la presenza del brand nel cuore dell'evento.

Nel fine settimana precedente l'apertura del torneo, CUPRA Italia organizzerà la conclusiva CUPRA Padel Experience 2026, punto d'arrivo del CUPRA Padel Tour. Questo torneo amatoriale, nato per valorizzare giovani talenti e appassionati, ha toccato oltre 60 centri CUPRAxPadel in tutta Italia da maggio a settembre, coinvolgendo la crescente community di padel sul territorio nazionale.

Sin dal suo lancio, CUPRA si è distinta come forza trainante del padel, disciplina con cui condivide valori come dinamismo, stile e ricerca di esperienze autentiche. Il padel si conferma così uno dei pilastri strategici di CUPRA, che intende rafforzare il suo legame con lo sport attraverso una presenza ancora più organizzata e significativa.

Il padel si conferma così uno dei pilastri della strategia di sviluppo di CUPRA, con un obiettivo chiaro: rafforzare ulteriormente il legame con questo sport attraverso una presenza sempre più strutturata e significativa, accompagnandone la crescita esponenziale che negli ultimi anni ha coinvolto l'Italia e contribuendo a portare avanti una community sempre più ampia e appassionata.