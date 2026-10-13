KINTO e Safilo ampliano la partnership: oltre 350 vetture per una mobilità sostenibile

KINTO, la Mobility Company del Gruppo Toyota, rafforza la propria collaborazione con Safilo grazie a un nuovo accordo quadriennale volto a gestire la flotta aziendale e promuovere la mobilità sostenibile. L'intesa prevede la fornitura di oltre 350 vetture della gamma multi-tecnologica Toyota e Lexus, destinate sia all'Italia che all'area EMEA, in linea con gli obiettivi di sostenibilità del Gruppo Safilo e il percorso di transizione verso una mobilità a minore impatto ambientale.

Le prime consegne sono già avvenute presso la sede di Padova di Safilo e il piano di rinnovo include 150 veicoli per la flotta italiana e altri 200 per le sedi EMEA, con una gestione centralizzata coordinata dalla stessa Padova. Il progetto prevede l'adozione delle più recenti tecnologie innovative sviluppate dal Gruppo Toyota, mentre il supporto di KINTO garantirà una gestione integrata della mobilità aziendale sia localmente che su scala europea.

La sinergia tra le due aziende si è consolidata a partire dal 2023, anno in cui è stato attivato il servizio di carpooling aziendale. Oggi, questo servizio rappresenta uno dei punti chiave nel percorso verso una mobilità aziendale più sostenibile e integrata. Attraverso la piattaforma dedicata, i dipendenti Safilo possono condividere gli spostamenti casa-lavoro, contribuendo così a ridurre consumi ed emissioni, oltre a favorire concretamente la sostenibilità aziendale.

L'accordo rafforza KINTO come partner di riferimento per la mobilità dei marchi Toyota e Lexus, grazie alla formula del noleggio che permette alle aziende una notevole flessibilità nella gestione della flotta. La gamma di servizi KINTO include il noleggio a lungo termine, da 12 a 72 mesi, e il noleggio mensile flessibile, oltre a car sharing, carpooling e una app di mobilità che integra trasporto pubblico, treni, taxi e pagamento della sosta.

La collaborazione con Safilo rappresenta un esempio concreto del nostro approccio al mondo delle grandi aziende. Sempre più aziende ricercano partner in grado di accompagnarle nell'evoluzione delle proprie strategie di mobilità attraverso soluzioni integrate che combinano veicoli, servizi e sostenibilità. Grazie alla sinergia tra KINTO, Toyota e la rete dei concessionari, mettiamo a disposizione un ecosistema completo che unisce la gamma multi-tecnologica Toyota e Lexus a servizi di mobilità flessibili e accessibili. Safilo rappresenta per noi un caso particolarmente significativo: quando si incontrano organizzazioni che condividono la stessa attenzione ai temi della sostenibilità e dell'innovazione, è possibile sviluppare progetti di lungo periodo capaci di generare un impatto positivo concreto e duraturo.

KINTO continua a confermarsi protagonista nel settore della mobilità aziendale sostenibile, offrendo soluzioni integrate e tecnologicamente avanzate per rispondere alle nuove esigenze delle imprese, perseguendo una mobilità più efficiente e rispettosa dell'ambiente.