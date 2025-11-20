Connect with us

Kirby Air Riders è ora disponibile solo su Nintendo Switch 2

Published

Dopo più di vent’anni dal lancio su GameCube, Kirby torna a sfrecciare sui circuiti volanti con “Kirby Air Riders”, il nuovo titolo competitivo firmato da Masahiro Sakurai, disponibile dal 20 novembre in esclusiva per Nintendo Switch 2. Il celebre creatore delle saghe di Kirby e Super Smash Bros. riporta il piccolo eroe rosa al centro di un’esperienza d’azione frenetica fatta di corse, acrobazie e combattimenti in compagnia dei personaggi più amati della serie, come Meta Knight e King Dedede.

Kirby Air Riders nasce con l’obiettivo di fondere la velocità dei giochi di corsa con l’adrenalina delle battaglie. Secondo Nintendo, la peculiarità principale risiede nella semplicità dei comandi: i veicoli, infatti, avanzano automaticamente, lasciando al giocatore la possibilità di dirigere il mezzo con soltanto due tasti principali. Il pulsante B consente di frenare e accumulare carica turbo per attivare derapate e acrobazie, mentre il tasto Y permette di sferrare attacchi speciali personalizzati per ogni Rider.

Le modalità di gioco sono numerose e pensate per esaltare la natura competitiva e accessibile del titolo. In Air Ride fino a sei giocatori si sfidano per tagliare il traguardo per primi, affrontando percorsi terrestri e aerei ricchi di ostacoli. City Trial ritorna in una versione potenziata, con supporto fino a 16 giocatori online e 8 in wireless locale. In questa modalità, i giocatori esplorano la città sospesa di Celestia per cinque minuti, raccogliendo veicoli e potenziamenti prima di affrontarsi in una sfida finale chiamata Stadio. Durante il percorso, eventi dinamici come Minicorsa e Derby Frenetico muteranno costantemente il ritmo della partita.

Non manca Top Ride, la modalità più immediata, che regala corse rapide e visuale dall’alto in un mix di azione istantanea e arcade. Tutte le modalità principali possono essere giocate in solitaria, in multiplayer locale fino a 4 utenti condividendo lo schermo, o online.

Una delle novità più interessanti è la modalità Road Trip, pensata per il giocatore singolo. Questa modalità unisce elementi narrativi e competizione, portando il giocatore a vivere una serie di sfide ispirate ai principali stili di gioco — Air Ride, City Trial e Top Ride — in un viaggio alla scoperta del mistero che circonda i veicoli di Celestia.

Per accompagnare il lancio del gioco, Nintendo Italia ha collaborato con l’artista Ele A, protagonista dello spot ufficiale del titolo. Attraverso la sua voce e la sua creatività, Ele A dà energia alla campagna promozionale già in onda su diverse piattaforme, sottolineando lo spirito dinamico e competitivo del nuovo capitolo della saga.

Il nuovo capitolo è ora disponibile esclusivamente su Nintendo Switch 2, sia in versione digitale, tramite il Nintendo eShop, sia in formato fisico e digitale attraverso il My Nintendo Store. Con il suo mix di velocità, divertimento e personalità, Kirby Air Riders promette di riportare la magia del mondo di Kirby su un nuovo livello, pronto a conquistare ancora una volta grandi e piccoli.

