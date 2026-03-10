La leggenda della musica brasiliana GILBERTO GIL torna in Italia dopo 3 anni con “GILBERTO GIL IN CONCERT”

Dopo tre anni di assenza dalle scene italiane, Gilberto Gil, una delle più importanti e amate leggende della musica brasiliana, torna a esibirsi nel nostro Paese con il suo nuovo progetto “Gilberto Gil in Concert”. Due serate speciali, in programma il 6 aprile all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma e l’8 aprile all’Alcatraz di Milano, celebreranno oltre 60 anni di carriera di un artista che ha saputo unire tradizione e innovazione, portando il calore e l’anima del Brasile in tutto il mondo.

Gilberto Gil è da sempre sinonimo di ricerca, contaminazione e libertà artistica. Negli anni ha saputo rivoluzionare la musica brasiliana fondendo samba, bossa nova, tropicalismo e influenze internazionali in un linguaggio unico, riconosciuto a livello globale. Le sue canzoni sono testimonianze di una carriera straordinaria, capace di raccontare la storia e la cultura del Brasile attraverso ritmi, armonie e parole intrise di poesia e impegno.

Nel tour “Gilberto Gil in Concert”, l’artista presenterà al pubblico italiano un repertorio che ripercorre le tappe più significative della sua lunga carriera, accompagnato da una superband composta dai suoi familiari: i figli Bem Gil (voce, chitarra, basso), Jose Gil (voce, batteria) e João Gil (voce, chitarra, basso), oltre alla nipote Flor Gil (voce, tastiera). Una formazione che trasforma ogni performance in un dialogo intimo e familiare, dove l’energia della musica diventa una forma di connessione tra generazioni.

Attualmente impegnato in Brasile con il suo tour “Tempo Rei”, che registra il tutto esaurito in ogni tappa, Gil porterà anche in Italia tutta la vitalità di quel progetto. Il pubblico potrà rivivere alcuni dei suoi brani più amati, colonne sonore della musica popolare brasiliana e del sentimento collettivo di un intero Paese.

Con la sua inconfondibile voce e la capacità di far dialogare passato e presente, Gilberto Gil si riconferma una figura centrale nella cultura musicale mondiale. Le sue parole, profonde e ispirate, racchiudono la filosofia che lo accompagna da sempre: «Ho sempre saputo che la musica era il mio linguaggio. E che la musica mi avrebbe fatto conoscere il mondo, e portato a scoprire nuovi territori, perché il mio è sempre stato il linguaggio della terra e del cielo».

Gli appuntamenti italiani di “Gilberto Gil in Concert” rappresentano un’occasione unica per incontrare dal vivo un’icona della musica internazionale, un artista capace di trasformare ogni concerto in una festa di colori, emozioni e sonorità che uniscono popoli e culture.

Appuntamenti:

6 aprile – Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, Sala Santa Cecilia – Roma

8 aprile – Alcatraz – Milano

Le due date italiane sono prodotte e organizzate da Intersuoni BMU in collaborazione con Bass Culture e, per la tappa romana, anche con la Fondazione Musica per Roma.

Con il suo ritorno nel nostro Paese, Gilberto Gil rinnova il legame profondo con il pubblico italiano, portando in concerto la magia di una carriera che continua a essere un ponte tra culture, generazioni e sensibilità musicali. Un incontro tra passato e futuro, tra la forza della tradizione e la potenza della modernità: tutto questo è, ancora una volta, Gilberto Gil in Concert.