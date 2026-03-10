Connect with us

Hi, what are you looking for?

Spettacolo

La leggenda della musica brasiliana GILBERTO GIL torna in Italia dopo 3 anni con “GILBERTO GIL IN CONCERT”

Published

Dopo tre anni di assenza dalle scene italiane, Gilberto Gil, una delle più importanti e amate leggende della musica brasiliana, torna a esibirsi nel nostro Paese con il suo nuovo progetto “Gilberto Gil in Concert”. Due serate speciali, in programma il 6 aprile all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma e l’8 aprile all’Alcatraz di Milano, celebreranno oltre 60 anni di carriera di un artista che ha saputo unire tradizione e innovazione, portando il calore e l’anima del Brasile in tutto il mondo.

Gilberto Gil è da sempre sinonimo di ricerca, contaminazione e libertà artistica. Negli anni ha saputo rivoluzionare la musica brasiliana fondendo samba, bossa nova, tropicalismo e influenze internazionali in un linguaggio unico, riconosciuto a livello globale. Le sue canzoni sono testimonianze di una carriera straordinaria, capace di raccontare la storia e la cultura del Brasile attraverso ritmi, armonie e parole intrise di poesia e impegno.

Nel tour “Gilberto Gil in Concert”, l’artista presenterà al pubblico italiano un repertorio che ripercorre le tappe più significative della sua lunga carriera, accompagnato da una superband composta dai suoi familiari: i figli Bem Gil (voce, chitarra, basso), Jose Gil (voce, batteria) e João Gil (voce, chitarra, basso), oltre alla nipote Flor Gil (voce, tastiera). Una formazione che trasforma ogni performance in un dialogo intimo e familiare, dove l’energia della musica diventa una forma di connessione tra generazioni.

Attualmente impegnato in Brasile con il suo tour “Tempo Rei”, che registra il tutto esaurito in ogni tappa, Gil porterà anche in Italia tutta la vitalità di quel progetto. Il pubblico potrà rivivere alcuni dei suoi brani più amati, colonne sonore della musica popolare brasiliana e del sentimento collettivo di un intero Paese.

Con la sua inconfondibile voce e la capacità di far dialogare passato e presente, Gilberto Gil si riconferma una figura centrale nella cultura musicale mondiale. Le sue parole, profonde e ispirate, racchiudono la filosofia che lo accompagna da sempre: «Ho sempre saputo che la musica era il mio linguaggio. E che la musica mi avrebbe fatto conoscere il mondo, e portato a scoprire nuovi territori, perché il mio è sempre stato il linguaggio della terra e del cielo».

Gli appuntamenti italiani di “Gilberto Gil in Concert” rappresentano un’occasione unica per incontrare dal vivo un’icona della musica internazionale, un artista capace di trasformare ogni concerto in una festa di colori, emozioni e sonorità che uniscono popoli e culture.

Appuntamenti:
6 aprile – Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, Sala Santa Cecilia – Roma
8 aprile – Alcatraz – Milano

Le due date italiane sono prodotte e organizzate da Intersuoni BMU in collaborazione con Bass Culture e, per la tappa romana, anche con la Fondazione Musica per Roma.

Con il suo ritorno nel nostro Paese, Gilberto Gil rinnova il legame profondo con il pubblico italiano, portando in concerto la magia di una carriera che continua a essere un ponte tra culture, generazioni e sensibilità musicali. Un incontro tra passato e futuro, tra la forza della tradizione e la potenza della modernità: tutto questo è, ancora una volta, Gilberto Gil in Concert.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Spettacolo

Malika Ayane torna a Sanremo con “animali notturni” e annuncia il tour teatrale

Sport

Coca‑Cola celebra la “pins mania” olimpica al The Peak di Milano

Spettacolo

Chiello emoziona l’Ariston con un omaggio a Luigi Tenco e annuncia il “Chiello Club Tour 2026”
Bernini e i Barberini 2026

Società

Bernini e i Barberini: il potere della scultura

Spettacolo

Fabrizio Moro torna al Festival di Sanremo: duetto speciale su “Portami Via” 

Giochi

FarmCon 26: il decimo anniversario di Farming Simulator si terrà presso Volvo a Konz

Società

“Quarto Grado”: nuove rivelazioni sul caso Garlasco e i dubbi sull’omicidio Paganelli

Spettacolo

Radio Italia torna a Sanremo: grandi novità con “Fuori Sanremo Italiana Assicurazioni” e il nuovo Radio Italia Village

Spettacolo

Sanremo 2026: Spotify svela gli artisti più ascoltati e l’effetto del Festival sugli streaming

Test

Hyundai Santa Fe Plug-in Hybrid: la nostra prova su strada

Spettacolo

Chiello torna con “Agonia”: il nuovo concept album in uscita il 20 marzo

Spettacolo

LEO GASSMANN: disponibile da ora il pre-save di “NATURALE”, il nuovo album “VITA VERA PARADISO” in arrivo il 10 aprile

Spettacolo

GERMI’N’JAZZ torna a Milano con Elektro Dixie: il dialogo tra passato e futuro del jazz

Società

Antonio Tajani ospite di “Dritto e Rovescio”: politica, sicurezza e caso Garlasco al centro della puntata

Spettacolo

Raf torna dal vivo con “Infinito – Estate 2026”: annunciato il tour estivo e i concerti nei palasport

Motori

Suzuki e FIPSAS lanciano la Suzuki Fishing Cup 2026: nasce il trofeo dedicato alla pesca sportiva d’altura

Spettacolo

Sanremo 2026 conquista Spotify: la playlist più ascoltata al mondo

Società

“Quarto Grado”: nuove indagini e rivelazioni sul caso di Garlasco

Spettacolo

Eros Ramazzotti annuncia la leg europea 2027: un nuovo capitolo del tour mondiale “Una storia importante”

Moda

Vans e PALACE lanciano le nuove Vans Low 2: performance skate e stile co-branded in edizione limitata

Tecnologia

Benessere digitale e qualità del sonno: come i monitor influenzano la nostra concentrazione

Motori

Alpine accelera verso il futuro: in arrivo la gamma più potente e innovativa di sempre

Società

Barilla e Dynamo Camp insieme per “Biscotti di Felicità”: un abbraccio che moltiplica il bene

Tecnologia

Toshiba Canvio Gaming: il regalo Hi-Tech perfetto per i papà che non smettono mai di giocare

Spettacolo

Jafar Panahi torna con “Un semplice incidente”: debutto in prima TV su Sky Cinema

Motori

Lexus porta a Milano “SPACE”: l’installazione immersiva che ridefinisce la mobilità di lusso

Giochi

Nintendo celebra il MAR10 Day 2026 con il trailer finale di Super Mario Galaxy – Il Film

Spettacolo

La leggenda della musica brasiliana GILBERTO GIL torna in Italia dopo 3 anni con “GILBERTO GIL IN CONCERT”

Motori

Elli supera il milione di punti di ricarica: la rete Volkswagen si espande in tutta Europa

Spettacolo

FULMINACCI torna venerdì con il suo nuovo quarto disco “CALCINACCI”

Spettacolo

Marco Masini celebra la sua carriera con le ristampe in vinile di “Masini” e “La mia storia piano e voce”

Spettacolo

Hans Zimmer – Il ribelle di Hollywood: il genio delle colonne sonore raccontato in un documentario BBC

Motori

Renault Group lancia “futuREady”: una nuova era strategica per il futuro dell’automotive

Motori

Vredestein Quatrac Pro 2: il nuovo pneumatico all-season ad alte prestazioni debutta in estate

Motori

BYD rivoluziona la mobilità elettrica: ricarica dal 10% al 70% in soli cinque minuti

Spettacolo

Estate 2026, torna SalernoSounds: Frah Quintale il primo artista annunciato

Motori

Nuova Renault Clio conquista l’Italia: già 10.000 ordini dal lancio

Spettacolo

“Pechino Express – L’Estremo Oriente”: dal 12 marzo la nuova corsa targata Sky Original

Motori

Mercedes-Benz Italia e ACI-SARA: nasce il CLA Safety Hub per una nuova era di sicurezza stradale

Spettacolo

“Gina Lollobrigida: Diva contesa” – la prima docu-serie originale italiana di HBO Max dal 3 aprile 2026
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

Jafar Panahi torna con “Un semplice incidente”: debutto in prima TV su Sky Cinema

Il nuovo film del regista iraniano Jafar Panahi, premiato con la Palma d’Oro al Festival di Cannes 2025 e candidato agli Oscar® 2026 come...

58 minuti ago

Spettacolo

FULMINACCI torna venerdì con il suo nuovo quarto disco “CALCINACCI”

Dopo il successo al Festival di Sanremo 2026 con “Stupida sfortuna”, brano che gli è valso il Premio della Critica “Mia Martini” e il...

2 ore ago

Spettacolo

Marco Masini celebra la sua carriera con le ristampe in vinile di “Masini” e “La mia storia piano e voce”

Dal 13 marzo 2026 i fan di Marco Masini potranno tornare ad ascoltare due dei suoi album più rappresentativi in nuove edizioni celebrative. “Masini”...

2 ore ago

Spettacolo

Hans Zimmer – Il ribelle di Hollywood: il genio delle colonne sonore raccontato in un documentario BBC

Arriva su Sky Arte un evento speciale dedicato a uno dei più celebri e innovativi compositori del cinema contemporaneo. “Hans Zimmer – Il ribelle...

2 ore ago