La Pasqua si fa green con gli ovetti firmati Didò e GIOTTO be-bè

Le uova non sono più solo di cioccolato. La Pasqua si tinge di verde e si festeggia all’insegna della creatività con “Didò Toc Toc…sorpresa!”, ovetti realizzati in plastica bio-based e contenenti tre salsicciotti di pasta per giocare, una formina, due foglietti di stickers per personalizzare l’uovo e il libretto con le istruzioni per modellare 4 animaletti tutti da collezionare e il rispettivo habitat naturale: il ranocchio, il pinguino, il millepiedi e immancabile nel periodo pasquale la chioccia.

Per divertirsi sempre con un occhio all’ambiente, troviamo anche “GIOTTO be-bè Stick & Color Egg” tre uova che racchiudono tre ecosistemi da creare ed esplorare: il profondo Oceano, il gelido Polo Nord e la rigogliosa Foresta Pluviale. Ogni ovetto contiene 8 pastelloni a cera per dar libero sfogo alla fantasia dei bimbi colorando 3 cartoncini trasformabili in animali pop up e 2 stickers a tema per personalizzare l’ambiente di gioco decorando l’ovetto, sempre realizzato in materiale ecosostenibile.

Un nuovo modo di giocare e imparare tutto italiano, ecologico e da collezionare.