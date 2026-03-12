Connect with us

Tecnologia

La serie Samsung Galaxy S26 e la serie Galaxy Buds4 ora disponibili in tutto il mondo

Published

Samsung Electronics annuncia la disponibilità globale della nuova generazione di dispositivi Galaxy, ampliando il proprio ecosistema con la serie Galaxy S26 — composta dai modelli Galaxy S26 Ultra, Galaxy S26+ e Galaxy S26 — e la rinnovata gamma di Galaxy Buds4. La casa coreana introduce così esperienze basate su Galaxy AI ancora più intuitive e proattive, pensate per offrire agli utenti la possibilità di svolgere più attività in meno passaggi.

Secondo quanto comunicato dall’azienda, la serie Galaxy S26 ha registrato un’accoglienza record sin dal Galaxy Unpacked, con una domanda iniziale eccezionale e una crescita a doppia cifra nei preordini. A trainare il successo è il modello Galaxy S26 Ultra, scelto da oltre il 70% dei clienti a livello globale. In Europa, il nuovo top di gamma di Samsung ha segnato un aumento delle richieste del 20% su base annua, confermandosi come il dispositivo più desiderato dagli utenti dell’ecosistema Galaxy.

Il Galaxy S26 Ultra si distingue per innovazioni esclusive pensate per offrire sicurezza, potenza e produttività ai massimi livelli. Tra le novità più rilevanti spicca il primo Privacy Display integrato, una tecnologia che protegge i contenuti sullo schermo da sguardi indesiderati, migliorando la riservatezza durante l’uso in mobilità. Le prestazioni sono potenziate dalla nuova piattaforma Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform for Galaxy, che promette un incremento significativo della velocità di elaborazione e dell’efficienza energetica.

Il contributo dell’intelligenza artificiale è al centro dell’esperienza d’uso: grazie alle funzionalità AI avanzate, il dispositivo è in grado di offrire suggerimenti contestuali, strumenti per la produttività e soluzioni creative che si adattano alle esigenze dell’utente. Questo approccio rende la serie S26 un punto di riferimento nel panorama degli smartphone premium, unendo potenza hardware e intelligenza software.

A completare l’offerta arriva la nuova gamma di Galaxy Buds4, composta da due modelli — Buds4 e Buds4 Pro — che ampliano l’esperienza d’ascolto dell’ecosistema Galaxy. Gli auricolari offrono audio hi-fi di qualità superiore e un design aggiornato, risultato di un’attenta analisi computazionale per garantire comfort ed ergonomia anche durante un utilizzo prolungato. Un ulteriore passo avanti è rappresentato dall’integrazione con agenti AI, che consente di estendere le funzionalità intelligenti anche all’ambito dell’audio e della comunicazione quotidiana.

Con questa nuova generazione di dispositivi, Samsung rinnova il proprio impegno nell’unire innovazione tecnologica, sicurezza e intelligenza artificiale, confermando la volontà di creare esperienze sempre più fluide, personalizzate e connesse per gli utenti in tutto il mondo.

