Connect with us

Hi, what are you looking for?

Tecnologia

La sovranità digitale europea passa dai router: fiducia nei prodotti “Made in Europe”

Published

Il concetto di sovranità digitale europea si rafforza partendo dall’infrastruttura più vicina alla vita quotidiana di cittadini e imprese: il router. Spesso percepito come un semplice accesso alla rete, il router rappresenta in realtà il punto in cui la rete globale entra nelle case, negli uffici e nelle attività lavorative. Qui transitano dati sensibili come transazioni bancarie, documenti fiscali e informazioni aziendali riservate, rendendo questi dispositivi un tassello fondamentale per la sicurezza e l’autonomia digitale del continente.

Il recente Summit on European Digital Sovereignity, tenutosi lo scorso 18 novembre a Berlino, ha rilanciato il tema dell’indipendenza tecnologica dell’Europa, sottolineando che la vera sovranità non può limitarsi al cloud o all’intelligenza artificiale, ma deve includere anche il controllo dell’hardware e del software che gestiscono i flussi di dati. La sicurezza delle infrastrutture digitali è infatti cruciale per difendere cittadini e imprese da leggi extraterritoriali e minacce cyber, garantendo che le tecnologie chiave restino sotto controllo europeo.

Secondo una ricerca di YouGov condotta nell’agosto 2025 su un campione di oltre 5.200 persone in Italia, Regno Unito, Austria, Svizzera e Paesi Bassi, il 90% degli intervistati dichiara di avere fiducia nei prodotti “Made in Europe”. Gli elevati standard di sicurezza, le normative rigorose e la qualità dei processi produttivi vengono percepiti come garanzia di affidabilità. In questo contesto, i produttori europei di router rappresentano un elemento centrale nella costruzione di una reale sovranità digitale continentale.

“La sicurezza dei router è strettamente legata alla nostra sovranità digitale qui in Europa. Una quantità crescente di dati sensibili – dalle operazioni di home banking alle dichiarazioni dei redditi – viene trasmessa attraverso la nostra rete domestica. I router compromessi rappresentano quindi una minaccia immensa, poiché possono essere utilizzati come armi per attacchi informatici e il traffico dannoso è difficilmente distinguibile da quello legittimo”, afferma Jan Oetjen, CEO di FRITZ!. “Per questo motivo dobbiamo mantenere in Europa il controllo di questa tecnologia chiave – il router – e investire in sistemi di sicurezza solidi. Come è accaduto nel settore del 5G, dobbiamo assicurarci che i nostri router siano sicuri e restino in mani europee, per proteggere la nostra libertà digitale.”

Il paradigma “Innovation Made in Europe” costituisce l’essenza della strategia di FRITZ!, marchio che da oltre trent’anni sviluppa e produce in Europa soluzioni per la connettività domestica e aziendale. L’azienda, che dal 1986 realizza tutti i propri prodotti nella sede di Berlino, nel 2024 ha raggiunto un fatturato di 630 milioni di euro e impiega circa 900 persone, ribadendo la propria responsabilità nel garantire prodotti di qualità, sicuri e aggiornati.

I dati raccolti da YouGov offrono anche un’istantanea interessante sul mercato italiano. Il 62% degli italiani utilizza oggi una connessione in fibra ottica, mentre il 18% si affida ancora alla DSL e il 7% alla rete mobile. Tra chi non dispone ancora della fibra, il 33% dichiara che il servizio è già disponibile nella propria zona e un ulteriore 20% prevede di accedervi a breve. La tendenza generale evidenzia una forte propensione degli utenti a scegliere la migliore tecnologia disponibile.

Molti consumatori, circa l’80%, si affidano al modem-router fornito in bundle dagli operatori di connettività, ma cresce un segmento – vicino al 20% – che preferisce acquistare un prodotto separato, da collegare in cascata, capace di garantire prestazioni superiori in termini di Wi-Fi, sicurezza e semplicità d’uso.

La fiducia nei prodotti europei, insieme alla consapevolezza della necessità di mantenere il controllo tecnologico all’interno del continente, emerge quindi come un pilastro della strategia europea per la sovranità digitale. In un’epoca in cui la rete connette ogni aspetto della vita, la capacità di garantire sicurezza e autonomia tecnologica diventa non solo una questione tecnica, ma anche una scelta politica e culturale per il futuro dell’Europa.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Spettacolo

NEGRITA: prende il via il “Canzoni per Anni Spietati Tour In Teatro 2025”

Motori

Volkswagen lancia il “Black Month 99”: Polo, Taigo e Nuova T‑Cross a 99 euro al mese

Test

Hyundai Kona EV: la nostra prova su strada

Spettacolo

NOYZ NARCOS: sta tornando con il nuovo album “FUNNY GAMES”, fuori venerdì il 28 novembre

Motori

Piaggio Group conquista EICMA 2025: una raffica di novità per scooter e moto

Motori

Kia svela il PV5 Cargo come pioniere della mobilità sostenibile a Ecomondo 2025

Motori

Lexus presenta due importanti novità alle Nitto ATP Finals di Torino

Moda

Honda svela la sua collezione di abbigliamento in anteprima ad EICMA 2025

Giochi

AnotheReality presenta 2121 Arcade: VR Bullet Hell. Il corpo è il controller

Motori

Kawasaki Ninja ZX-10R e ZX-10RR 2026: oltre ogni Limite

Sport

Xiaomi alle Nitto ATP Finals 2025: tecnologia e passione per il grande tennis si incontrano a Torino

Motori

Suzuki presenta a EICMA 2025 la nuova SV-7GX

Motori

DFSK amplia la gamma E5 PHEV in Italia con due nuovi allestimenti: Business e Luxury

Spettacolo

Alice Alison: disponibile in radio e in digitale “JE NE ME VOIS PLUS”

Motori

Jeep: Avenger è sempre leader del mercato SUV in Italia

Motori

Alpine A110 R Ultime: l’auto più estrema nella storia del marchio

Motori

Dacia Duster MY26: via agli ordini per i motori Hybrid 155 e Mild Hybrid 140

Giochi

Let’s Sing 2026: la nuova era del karaoke è iniziata

Spettacolo

FABRI FIBRA: in partenza domani il tour nei Superclub italiani

Motori

Continental ridefinisce la performance su due ruote: dal circuito all’avventura con i nuovi ContiSportAttack 5 e TKC 80 2

Spettacolo

Fabrizio Moro entra nella Top10 FIMI con il nuovo album “Non ho paura di niente”

Spettacolo

Su Sky Cinema torna la magia delle feste con “Sky Cinema Christmas”

Spettacolo

Emozione e memoria alla terza edizione dei SIAE Music Awards dedicata a Ornella Vanoni

Tecnologia

La sovranità digitale europea passa dai router: fiducia nei prodotti “Made in Europe”

Spettacolo

I DinsiemE tornano con la nuova stagione di “Mega Game” su Frisbee

Tecnologia

Nikon: settimana di sconti per il Black Friday e il Cyber Monday

Motori

MAK presenta CHELSEA: la nuova ruota in lega dedicata ai driver MINI

Motori

Nuova Jeep Compass: tecnologia, comfort e potenza per una rivoluzione nel segmento C‑SUV

Motori

Leapmotor A10: il nuovo SUV compatto premium debutta al Salone di Guangzhou

Spettacolo

X Factor: PierC esce con “Neve Sporca”: un dialogo sincero con il bambino che è stato

Tecnologia

Nilox presenta Carrycam: la mini action cam più piccola di una chiave

Giochi

Echo Generation 2: Cococucumber porta Jack in una nuova avventura sci-fi a turni nel 2026

Spettacolo

ANDREA HEROS: fuori ora ovunque il suo primo singolo “BISTURI”

Motori

La nuova CUPRA Leon VZ arriva su strada: è la Leon a trazione anteriore più potente di sempre

Motori

Peugeot 309 GTI 16: l’auto da famiglia che vince le corse

Spettacolo

CUTA: torna oggi con il nuovo singolo “METTICI LA FACCIA”

Giochi

ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4, disponibili nuovi personaggi, upgrade e la Legendary Edition

Spettacolo

Aerosmith e Yungblud: due generazioni unite nel nuovo EP “One More Time”

Spettacolo

ROSE VILLAIN: torna oggi con “radio vega (after dark)”

Motori

ACI e Free Event ricevono il “Best Engagement Challenge” per il Gran Premio d’Italia di F1
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Tecnologia

Nikon: settimana di sconti per il Black Friday e il Cyber Monday

Nikon si prepara a celebrare il Black Friday e il Cyber Monday con una settimana di offerte dedicate agli appassionati di fotografia. Dal 24...

3 ore ago

Tecnologia

Nilox presenta Carrycam: la mini action cam più piccola di una chiave

Nilox amplia la propria gamma dedicata alla fotografia e al video con l’arrivo di Carrycam, una mini action cam dalle dimensioni ridottissime che punta...

3 giorni ago

Tecnologia

Stellantis-CRF protagonista a Torino: innovazione e ricerca per la mobilità sostenibile

Dal 17 al 19 novembre 2025, il Politecnico di Torino ha ospitato la terza edizione di “Towards the Sustainable Vehicle Era”, evento internazionale che...

3 giorni ago

Tecnologia

Huawei Black Friday: le migliori offerte tecnologiche dell’anno

Quest’anno il Black Friday di Huawei porta con sé un’ondata di occasioni imperdibili dedicate agli amanti della tecnologia. Dal 14 novembre al 4 dicembre...

4 giorni ago