La Stagione 16 di MY HERO ULTRA RUMBLE porta Star and Stripe nel roster

La nuova Stagione 16 di MY HERO ULTRA RUMBLE è ufficialmente iniziata e introduce un’importante novità per tutti gli appassionati del battle royale ambientato nell’universo di *My Hero Academia*: l’ingresso nel roster di Star and Stripe, uno dei personaggi più potenti e rappresentativi della saga. Con il suo arrivo, i giocatori avranno l’opportunità di scatenare nuove strategie e di sperimentare stili di combattimento inediti all’interno del frenetico scenario multiplayer che caratterizza il titolo.

In occasione del lancio della nuova stagione, il team di sviluppo celebra anche i due anni e mezzo di MY HERO ULTRA RUMBLE. I festeggiamenti prevedono un Roll speciale che permetterà ai giocatori di selezionare otto Battle Style per aumentare le possibilità di ottenere i loro personaggi e abilità preferiti. L’iniziativa è pensata per offrire maggiore varietà alle esperienze di gioco e incentivare nuovi tentativi durante l’evento a tempo limitato.

Oltre al Roll esclusivo, l’aggiornamento introduce diversi eventi temporanei e una serie di attività che arricchiranno la community nei prossimi giorni. I giocatori potranno quindi cimentarsi in missioni dedicate e ottenere ricompense speciali legate all’anniversario.

MY HERO ULTRA RUMBLE continua così il suo percorso come titolo gratuito, disponibile su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Il gioco, sviluppato da Bandai Namco, unisce il fascino dei supereroi di *My Hero Academia* al dinamismo dei battle royale, offrendo scontri di squadra intensi e l’occasione di impersonare alcuni dei personaggi più amati dell’anime.

Con la Stagione 16, la presenza di Star and Stripe rappresenta un passo significativo nell’evoluzione del titolo, portando nuova energia al gameplay e ampliando le possibilità di strategia per i fan. I prossimi mesi si preannunciano ricchi di novità per chi vorrà continuare a combattere nel mondo di MY HERO ULTRA RUMBLE, dove ogni stagione è pronta a sorprendere con nuovi eroi, eventi e aggiornamenti.