La Volta Buona: Caterina Balivo torna su Rai 1 con storie, benessere e novità TV

Con l'autunno in arrivo, Rai 1 propone una nuova settimana di La Volta Buona, il daily show in diretta condotto da Caterina Balivo e in onda dal 5 al 9 ottobre, ogni giorno dalle 14.05 alle 16.00.

I riflettori sono puntati sull'attesa ripartenza di Ballando con le Stelle, lo storico programma del sabato sera guidato da Milly Carlucci. In occasione del nuovo debutto, La Volta Buona ospita protagonisti, ballerini, giurati e volti legati allo show, accogliendoli sull'iconico divano arancione per commentare insieme esibizioni e primi verdetti della competizione. Un'occasione speciale per vivere le emozioni della pista anche nel pomeriggio di Rai 1.

Durante la settimana, il programma affronta temi di attualità e costume tra amori, tradimenti e nuove ripartenze. Le storie celebri e le testimonianze in studio raccontano sentimenti e relazioni, favorendo il confronto diretto con gli ospiti e dando voce a esperienze personali.

Spazio anche alla salute e al benessere, con esperti pronti a offrire consigli utili sull'alimentazione, la longevità e uno stile di vita corretto. Le domande del pubblico stimolano un dialogo su tendenze, falsi miti e buone abitudini, alla ricerca dell'equilibrio ideale a tavola e nella quotidianità.

Il dibattito si estende anche ai canoni estetici e alla bellezza, esplorando come siano cambiati nel tempo e l'impatto sulla percezione di sé. Si parla apertamente di chirurgia estetica, tra desiderio di migliorarsi e la ricerca di scelte consapevoli.

La narrazione quotidiana si arricchisce con interviste, collegamenti, momenti musicali e giochi telefonici, coinvolgendo attivamente il pubblico da casa. La regia è curata da Daniela Celotto, che segue ogni dettaglio per assicurare un racconto fresco, empatico e dinamico. La Volta Buona riafferma così il suo ruolo di compagnia nelle case italiane, tra attualità, intrattenimento e storie quotidiane.