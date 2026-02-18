Connect with us

Lana Del Rey torna con il nuovo singolo “White Feather Hawk Tail Deer Hunter”

Lana Del Rey pubblica il suo attesissimo nuovo singolo “White Feather Hawk Tail Deer Hunter”, ora disponibile su tutte le piattaforme digitali. Si tratta di un brano che segna un nuovo capitolo nella raffinata evoluzione artistica della cantautrice statunitense, noto volto della scena musicale internazionale. Il video ufficiale della canzone sarà rilasciato domani e, secondo quanto annunciato, è stato ideato e realizzato direttamente da Lana insieme al suo team creativo.

Il singolo è stato scritto da Lana Del Rey con la sorella Chuck Grant, il cognato Jason Pickens e il marito dell’artista Jeffrey Dufrene. Alla produzione troviamo la collaborazione di lunga data con Jack Antonoff e gli arrangiamenti d’archi curati da Drew Erickson, che ha co-prodotto la traccia. Il mixing è firmato da Dean Reid e Laura Sisk.

Descritta come una canzone intima e ricca di sonorità orchestrali, “White Feather Hawk Tail Deer Hunter” segue i singoli pubblicati nel 2025, “Henry, come on” – secondo debutto più alto in streaming per Lana dopo “Say Yes To Heaven” – e “Bluebird”. Questo nuovo lavoro arriva dopo un periodo di grande successo live: nel 2025 l’artista ha concluso un tour completamente sold out negli stadi di Regno Unito e Irlanda, con due show allo stadio di Wembley e una performance già definita “iconica” durante lo Stagecoach Festival.

Attraverso una recente storia su Instagram, la cantante ha anticipato ai suoi fan che il suo nuovo album arriverà tra circa tre mesi, lasciando intuire che “White Feather Hawk Tail Deer Hunter” rappresenti un primo assaggio del prossimo progetto discografico. Ulteriori aggiornamenti saranno resi noti nelle prossime settimane.

Con oltre un decennio di carriera alle spalle, Lana Del Rey continua a essere una delle figure più influenti della musica mondiale. Dal suo esordio con “Born to Die” nel 2012 – uno degli album con la permanenza più lunga nella storia della classifica Billboard, con oltre 572 settimane – l’artista ha costruito un percorso inconfondibile tra atmosfere malinconiche e poesia visiva. Da quell’album sono nati brani ormai entrati nella cultura pop come “Video Games”, “Born to Die”, “Summertime Sadness” e “Blue Jeans”.

Negli anni successivi, Lana ha pubblicato dischi fondamentali per la sua identità musicale: “Ultraviolence” (2014), “Honeymoon” (2015), “Lust for Life” (2017) – con la collaborazione di The Weeknd – e il celebrato “Norman Fucking Rockwell!” (2019), contenente la reinterpretazione di “Doin’ Time”. Più di recente, la cantante ha ampliato la sua poetica con “Chemtrails over the Country Club” e “Blue Banisters” (entrambi del 2021), fino ad arrivare al 2023 con “Did you know there’s a tunnel under Ocean Blvd”, album che ha raggiunto la vetta delle classifiche britanniche, portando a sei il numero dei suoi dischi arrivati al numero uno nel Regno Unito.

Con questa nuova uscita, Lana Del Rey conferma la sua capacità di reinventarsi e, allo stesso tempo, di mantenere intatta la sua estetica musicale e visiva, sempre intrisa di nostalgia, introspezione e bellezza cinematografica. “White Feather Hawk Tail Deer Hunter” si presenta così come un nuovo manifesto della sensibilità artistica di un’icona contemporanea, capace di coniugare classicismo e modernità con la grazia che da sempre la contraddistingue.

