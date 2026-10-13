Lancia rilancia la sua identità al Salone di Parigi con la Nuova Gamma

Lancia torna protagonista al Salone di Parigi 2026, presentando la Nuova Gamma in tre versioni e celebrando la rinascita del marchio tra eleganza e innovazione.

Lancia torna da protagonista al Salone di Parigi 2026 con una gamma completamente rinnovata e una carica di entusiasmo che segna un nuovo capitolo nella sua storia. Dopo il ritorno in Europa con la nuova Ypsilon e il successo nel Mondiale Rally, il marchio italiano svela la Nuova Lancia Gamma e rilancia la propria identità mettendo in mostra il perfetto equilibrio tra eleganza, innovazione tecnologica e sportività.

Al centro dello stand parigino brilla la Nuova Gamma in tre diverse interpretazioni: Hybrid, BEV e HF Integrale, affiancata dalla Ypsilon HF e dalla sportiva Ypsilon Rally2 HF Integrale. Cinque vetture che incarnano il binomio "Grace & Grit": raffinatezza, comfort e cura dei dettagli si fondono con carattere, tecnologia e prestazioni. Lancia ricorda i suoi 120 anni il prossimo 27 novembre mostrando una collezione di modelli votati tanto al design quanto alla performance, con la conquista già avvenuta nel 2026 del titolo Team WRC2 a confermare la rinnovata presenza nelle competizioni.

La Nuova Lancia Gamma si ispira al passato ma guarda avanti: lunga 4,67 metri, spaziosa, versatile e adatta ai lunghi viaggi, è proposta sia in versione ibrida sia completamente elettrica. Prodotta nello stabilimento di Melfi, Gamma rappresenta un fiore all'occhiello del "Made of Italy", sintesi di creatività, cultura del design e competenze industriali italiane. Con l'apertura ufficiale degli ordini su tutti i mercati europei, il modello diventa simbolo del legame tra eleganza senza tempo e tecnologia all'avanguardia.

Il concept "Grace & Grit" esprime due anime complementari dei nuovi modelli: "Grace" incarna stile, proporzioni armoniose e comfort, mentre "Grit" riflette tecnologia, prestazioni e l'inconfondibile vocazione sportiva Lancia. Lancia conferma così la capacità di coniugare raffinatezza urbana, passione sportiva e innovazione elettrica, con la Gamma come nuova icona del marchio.

La Nuova Lancia Gamma, esposta per la prima volta a un salone internazionale, diventa il nuovo riferimento per l'offerta Lancia. Con un passo di 2,79 metri e una silhouette fastback crossover dalle forme fluide e dinamiche, Gamma riesce a conciliare personalità e praticità, stile e spazio, comfort e prestazioni. Particolare attenzione è stata riservata all'esperienza di bordo e al comfort acustico, con un Cx di 0,25 che la pone tra le migliori della categoria per efficienza aerodinamica. Grazie a uno spazio posteriore ai vertici del segmento e a un bagagliaio da 560 litri, Gamma si distingue anche per versatilità e qualità della vita a bordo.

All'interno l'"Italian Home Feeling" trasforma l'abitacolo in un ambiente accogliente e raffinato, con oltre il 60% delle superfici realizzato in materiali sostenibili. Il display centrale da 16 pollici e l'interfaccia S.A.L.A. (Sound Air Light Augmentation) permettono una gestione intuitiva dei sistemi dell'auto attraverso touch o comandi vocali.

L'offerta tecnica è multi-energy, per soddisfare ogni esigenza di mobilità: la versione Hybrid da 145 CV punta su versatilità e autonomia superiore ai 1.000 km, mentre il modello BEV da 230 CV supera i 540 km di percorrenza. La Long Range elettrica da 245 CV arriva oltre i 740 km di autonomia e la top di gamma HF Integrale, con architettura Dual Motor da 375 CV, raggiunge fino a 675 km di autonomia offrendo prestazioni di alto livello.

Al Salone di Parigi sono esposte cinque icone concrete di questa rinascita: la Gamma LX Hybrid in livrea Ametista Grey, la Gamma LX BEV in Blue Lancia, la sportiva Gamma HF Integrale in Ossidiana Black, la Ypsilon HF full electric da 280 CV e la Ypsilon Rally2 HF Integrale, portabandiera del ritorno ufficiale di Lancia nel mondiale rally.

Il ritorno nei rally rappresenta l'anello di congiunzione tra il glorioso passato e un futuro di nuove sfide. Con dieci titoli costruttori nel Mondiale Rally, Lancia resta il marchio più vincente della storia, ma la nuova era racconta soprattutto l'ambizione di trasformare l'eredità sportiva in un progetto di crescita per giovani talenti e nuove vetture nei circuiti internazionali. La Ypsilon Rally2 HF Integrale, fiore all'occhiello della gamma racing, simboleggia questo percorso culminato nella conquista del titolo Team WRC2 al primo anno di rientro ufficiale.

Lancia dimostra così di essere tornata a pieno titolo sul palcoscenico europeo con una gamma ricca di contenuti, pronta a sfidare il futuro della mobilità sostenibile e responsabile, senza mai rinunciare all'eleganza e all'audacia che l'hanno resa unica.