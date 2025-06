L’anima del mare si fonde con l’arte della profumeria: la nuova collaborazione di North Sails e Mavive

North Sails, noto come il più grande produttore mondiale di vele, annuncia un ambizioso passo avanti nel mondo del lifestyle, introducendo una nuova dimensione alla sua offerta tramite una partnership con l’azienda veneziana Mavive. Questa collaborazione segna la nascita della prima linea di fragranze firmata North Sails, unendosi così al mondo della profumeria.

Fondata nel 1957 da Lowell North, North Sails ha trasformato il panorama della nautica da regata attraverso l’impiego di tecnologie avanzate e conoscenze aerospaziali. Oggi, il brand abbraccia una nuova sfida con l’obiettivo di diventare il primo Ocean Positive brand, impegnandosi attivamente nella rigenerazione e protezione degli oceani. L’impresa punta su energie rinnovabili, materiali riciclati, riduzione degli sprechi e collaborazioni con programmi di conservazione marina.

Con l’assistenza della storica Mavive, attiva da oltre 120 anni nel settore della profumeria, North Sails espande i confini del suo universo lifestyle. La nuova linea di fragranze è pensata per trasmettere lo spirito avventuroso, curioso e sostenibile che contraddistingue il marchio.

“Con questo nuovo capitolo portiamo lo spirito dell’oceano in una nuova dimensione. Il profumo, come la vela, è emozione, libertà e connessione con la natura. Grazie alla partnership con Mavive, espandiamo l’universo lifestyle di North Sails in un viaggio sensoriale che celebra la nostra anima avventurosa e il profondo impegno per la protezione del pianeta,” afferma Victor Duran, CEO di North Sails Apparel.

La prima fragranza, chiamata Ocean, è prevista per il lancio nel 2026. Pensata per coloro che tracciano la propria rotta e affrontano le sfide con determinazione, Ocean incarna l’essenza del mondo velico attraverso le note olfattive che ricordano la fresca brezza marina. Marco Vidal, Amministratore Delegato di Mavive, osserva: “Siamo davvero soddisfatti di questa collaborazione. North Sails è un brand in evoluzione continua, proprio come Mavive: condividiamo numerosi valori, l’innata predisposizione a innovarsi costantemente, a non fermarsi davanti agli ostacoli, il rispetto del pianeta e il sostegno alle comunità locali. Tradurre in note olfattive le caratteristiche di North Sails rappresenta per noi una sfida entusiasmante e che, sono certo, conquisterà i consumatori”.

I valori di innovazione, passione, rispetto e sostenibilità, cuore pulsante di North Sails, trovano una nuova espressione in questa linea di fragranze dedicata agli amanti della natura e degli sport all’aria aperta. Un nuovo viaggio ha inizio, dove il vento profuma di novità.