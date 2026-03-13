Laura Pausini pubblica “Yo Canto 2” e annuncia il tour mondiale 2026/2027

Esce oggi, venerdì 13 marzo 2026, “Yo Canto 2”, il nuovo album di Laura Pausini pubblicato da Warner Music. Si tratta di un progetto interamente in spagnolo che raccoglie le più celebri canzoni degli autori latinoamericani che hanno segnato la storia della musica, da José Luis Perales ad Alejandro Sanz, da Natalia Lafourcade a Fito Páez. L’artista dedica questo lavoro al pubblico latino, a cui è legata da tre decenni di carriera internazionale.

Disponibile in versione standard con 18 brani e in edizione deluxe con 21 tracce, l’album è pubblicato in diversi formati fisici: CD, CD deluxe anche autografato, doppio vinile trasparente e doppio vinile bianco in tiratura limitata e autografata. La focus track è “¿Por Qué Te Vas?”, omaggio a uno dei più grandi classici del pop spagnolo scritto da José Luis Perales e reso celebre da Jeanette nel 1974. Pausini ne offre una nuova interpretazione mantenendo intatta la delicatezza e la malinconia dell’originale.

Nel disco trovano spazio anche brani iconici come “Hijo de la Luna” dei Mecano, “Antología” di Shakira, “Bachata Rosa” di Juan Luis Guerra, “El Talismán” di Rosana, “Livin’ la Vida Loca” di Ricky Martin e “Turista” di Bad Bunny. Nella versione deluxe sono presenti tre bonus track: “No Soy Una Señora”, “Entre Sobras y Sobras Me Faltas” e una versione alternativa di “Cuando Nacen Amores”.

“Yo Canto 2 parte dallo stesso concept di Io Canto 2, uscito a febbraio e dedicato ai cantautori italiani o legati all’Italia,” spiega Laura Pausini. “Contiene brani differenti, parte del cantautorato latino. Così come per il disco italiano, la selezione è stata lunga e difficile. Ho scelto i brani sui quali mi sentivo più a mio agio vocalmente. È la prima volta che escono quasi contemporaneamente due album completamente differenti. Spero che chi mi segue in italiano possa scoprire brani latini e viceversa. Non avevo mai lavorato a due dischi insieme, è stato un esperimento di tanta caparbietà e un po’ di pazzia, quella che cerco di mettere sempre nei progetti in cui credo.”

La pubblicazione arriva dopo mesi di successi per l’artista romagnola, protagonista della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 allo Stadio di San Siro e alla conduzione del Festival di Sanremo accanto a Carlo Conti.

In parallelo all’uscita dell’album, Laura Pausini annuncia l’undicesima tournée mondiale: “Io Canto / Yo Canto World Tour 2026/2027”. Un progetto monumentale articolato in oltre quaranta date che porterà la cantante nei principali palasport e stadi del mondo. Il tour prenderà il via il 27 marzo a Pamplona, in Spagna, e toccherà Tenerife, Barcellona, Valencia e Madrid (già sold out), per poi attraversare l’America Latina: Uruguay, Argentina, Cile, Perù, Colombia, Ecuador, Costa Rica, Messico, Repubblica Dominicana e Porto Rico. Seguiranno le tappe negli Stati Uniti e in Canada, da Miami a New York.

In autunno sarà la volta dell’Italia e dell’Europa, con appuntamenti nei più grandi palazzetti: Milano, Torino, Bologna, Firenze, Lisbona, Bruxelles, Zurigo, Lussemburgo e Nizza tra le molte città in calendario. Nel 2027 il tour approderà in Brasile e culminerà con gli show negli stadi italiani — tra cui Roma, Bari e Lignano Sabbiadoro — per concludersi con una reprise europea che includerà anche la prestigiosa data alla Royal Albert Hall di Londra prevista per il 28 ottobre 2027.

Con oltre 75 milioni di dischi venduti e più di 6 miliardi di streaming, Laura Pausini è da anni una delle voci italiane più amate nel mondo. È l’unica artista italiana ad aver vinto un Grammy Award e a essere entrata nella Billboard Hot 100. Ha ricevuto quattro Latin Grammy Awards ed è stata nominata “Person of the Year 2023” dalla Latin Recording Academy, prima artista non madrelingua spagnola nella storia a ottenere tale riconoscimento.

Il suo percorso artistico vanta collaborazioni con leggende internazionali come Michael Jackson, Andrea Bocelli, Ray Charles, Shakira, Celine Dion e Marc Anthony. Tra le più recenti esperienze spicca un duetto con Robbie Williams per l’inno ufficiale della FIFA World Cup 2026.

Billboard ha inserito il suo album “Similares” tra i cinquanta migliori dischi latini del decennio 2010 e nel 2024 ha premiato Pausini con il Billboard Icon Award e il Global Icon Award, tributi conferiti a un’artista capace di unire culture e generazioni grazie al proprio talento.

Dopo oltre trent’anni di carriera e concerti in più di quaranta paesi, Laura Pausini continua a rappresentare la voce dell’Italia nel mondo. Con “Yo Canto 2” e il nuovo tour internazionale, rinnova il suo legame con il pubblico globale, tra emozione, sperimentazione e una passione che non conosce confini.