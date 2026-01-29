Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

Leapmotor apre gli ordini in Italia per la nuova B10 REEV Hybrid: prezzo di lancio da 25.900€

Published

Leapmotor apre ufficialmente gli ordini in Italia per la nuova B10 REEV Hybrid, la berlina che unisce la trazione completamente elettrica a un generatore a benzina per estendere in modo significativo l’autonomia complessiva. Un modello pensato per chi desidera guidare elettrico senza rinunciare alla libertà dei lunghi percorsi, grazie a una tecnologia che promette fino a 900 km di percorrenza complessiva.

La B10 REEV Hybrid introduce sul mercato nazionale la più recente evoluzione della tecnologia Range Extended Electric Vehicle (REEV), in cui la trazione è sempre gestita dal motore elettrico, mentre un compatto propulsore a benzina da 1,5 litri con potenza di 50 kW funziona esclusivamente come generatore di energia. La batteria da 18,8 kWh offre un’autonomia elettrica fino a 80 km (dati preliminari WLTP), più che sufficiente per gli spostamenti quotidiani. Grazie a quattro modalità di gestione dell’energia — EV+, EV, Fuel e Power+ — l’auto si adatta a diversi scenari di guida, privilegiando efficienza e comfort.

Dal punto di vista estetico, la nuova B10 si distingue per le sue proporzioni equilibrate: 4,52 metri di lunghezza, 1,89 di larghezza e 1,66 di altezza, con un passo di 2,73 metri che privilegia l’abitabilità interna. L’abitacolo, spazioso e orientato al comfort, garantisce il miglior spazio per la testa del segmento e include dettagli di qualità come i sedili anteriori in eco‑pelle riscaldati e ventilati.

La componente tecnologica è tra i punti di forza della vettura. Il sistema operativo LEAP OS 4.0 Plus, basato su chipset Qualcomm 8155, gestisce un display centrale HD 2.5K da 14,6 pollici con interfaccia personalizzabile e intuitiva, “in stile smartphone”. A completare l’esperienza digitale, un impianto audio premium con 12 altoparlanti promette un suono di alta qualità.

La sicurezza è un altro elemento chiave. La B10 REEV Hybrid ha conquistato le 5 stelle Euro NCAP, grazie a una scocca ad alta resistenza, sette airbag e un pacchetto completo di 17 funzioni ADAS, progettate per assistere il conducente in ogni condizione di guida.

La gamma sarà proposta in due versioni: Life e Design, sei colori esterni e tre ambientazioni interne. Già nella versione Life l’equipaggiamento è ricco e comprende pompa di calore, Apple CarPlay e Android Auto, display centrale da 14,6’’, navigazione connessa e sistema ADAS L2 advance. L’allestimento Design aggiunge sedili anteriori regolabili elettricamente con ventilazione e riscaldamento, portellone elettrico e volante riscaldato.

I prezzi di listino partono da 29.900 euro per la versione Life e 31.400 euro per la Design, ma per il periodo di lancio Leapmotor propone un’offerta dedicata con permuta o rottamazione: B10 REEV Hybrid Life a 25.900 euro e Design a 27.400 euro, un ingresso competitivo nel mondo dell’elettrificazione avanzata.

Il sistema REEV rappresenta un approccio distinto rispetto ai tradizionali ibridi e plug‑in hybrid. Nei modelli convenzionali il motore termico può trasmettere trazione diretta alle ruote, mentre nel progetto Leapmotor il funzionamento è sempre elettrico. Il motore elettrico muove sempre le ruote. Il Range Extender non è mai collegato meccanicamente alle ruote. Il suo unico scopo è generare elettricità per ricaricare la batteria durante la guida.

Questa architettura garantisce un’esperienza di guida fluida, silenziosa e coerente con quella di un veicolo elettrico puro, eliminando le transizioni tra propulsione termica ed elettrica e rendendo la gestione energetica completamente automatica.

Leapmotor chiarisce che lo sviluppo dei modelli REEV Hybrid non si pone in alternativa alle auto elettriche pure (BEV), ma come soluzione complementare. L’obiettivo è offrire mobilità elettrica accessibile e senza ansia da autonomia, adattandosi ai diversi livelli di infrastruttura di ricarica nei vari Paesi. Secondo l’azienda, questa tecnologia permette di unire il piacere della guida a zero emissioni locali con la libertà di affrontare lunghi viaggi senza limitazioni.

Con la B10 REEV Hybrid, Leapmotor porta nel mercato italiano una proposta concreta per chi cerca un’esperienza di guida elettrica autentica, ma con la sicurezza di poter contare su autonomia estesa, comfort e tecnologia a un prezzo competitivo. Una strategia che punta a rendere la mobilità elettrica sempre più diffusa, sostenibile e alla portata di tutti.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Società

“Quarto Grado” torna in prima serata: nuove rivelazioni sul caso Garlasco e la scomparsa di Federica Torzullo

Spettacolo

GEOLIER: annuncia “PHANTOM” feat. 50 CENT

Test

Jeep Wrangler Rubicon: la nostra prova su strada

Spettacolo

MasterChef Italia accende il 2026 all’insegna della sostenibilità: arrivano le Green Mystery Box

Tecnologia

TCL porta al CES 2026 l’AI al centro della casa: dai nuovi TV SQD‑Mini LED al robot Ai Me

Giochi

CODE VEIN II: Il viaggio nel tempo che ridefinisce l’Action RPG

Motori

BYD lancia l’“Operazione Purification”: fino a 10.000 euro di bonus per chi rottama l’auto con cinghia a bagno d’olio

Motori

“C’è un posto per chi sogna”: Mercedes‑Benz e Sony Pictures Animation insieme per il film “GOAT”

Tecnologia

LG Gallery TV porta l’arte in salotto: debutto ufficiale al CES 2026

Test

Dacia Bigster: la nostra prova su strada

Spettacolo

Affari d’Occasione: il mercato dell’usato che diventa spettacolo su DMAX

Spettacolo

Ultimo torna con “Acquario”: il nuovo singolo fuori il 9 gennaio

Spettacolo

Welo firma il jingle ufficiale del Festival di Sanremo 2026: da “Emigrato” la nuova sigla della 76ª edizione

Spettacolo

Tommaso Paradiso porta la sua anima romantica al 76° Festival di Sanremo con “I romantici”

Spettacolo

Kid Yugi e ANNA insieme nel nuovo singolo “Push It”: anticipazione dell’album “Anche gli eroi muoiono”

Turismo

San Valentino 2026 tra le colline del Monferrato: al Relais Almaranto un weekend di degustazioni, fine dining e ospitalità di charme

Moda

Where the Ocean Meets the City: la nuova capsule di North Sails e Voile Blanche unisce mare e metropoli

Spettacolo

PETIT torna ad emozionarci e annuncia l’uscita del suo nuovo singolo “PERDONAMI” in collaborazione con Mimì

Giochi

ACE COMBAT 7 supera i 7 milioni di copie vendute: la saga raggiunge quota 21 milioni e annuncia il nuovo capitolodute: la saga raggiunge quota 21 milioni e annuncia il nuovo capitolo

Società

Giuseppe Conte ospite di Paolo Del Debbio a “Dritto e Rovescio”: politica estera, sicurezza e carovita al centro del dibattito

Tecnologia

Nilox: ecco i prodotti per gli atleti di tutti i giorni

Spettacolo

Da domani la colonna sonora di “Stranger Things 5” in digitale, CD, vinile e musicassetta

Spettacolo

Lefar torna sulla scena urban napoletana con il nuovo singolo “NICO PAZ”

Motori

Vespa celebra l’Anno del Cavallo con la nuova Vespa 946 Horse

Motori

MINI Countryman E: oltre 500 km di autonomia per la nuova era elettrica

Motori

Arriva in Italia la nuova gamma CUPRA Tribe Edition

Spettacolo

“DTF St. Louis”: la nuova serie HBO Original debutta in Italia il 2 marzo

Spettacolo

Luca Argentero è l’“Avvocato Ligas”: il nuovo legal drama Sky Original dal 6 marzo su Sky e NOW

Moda

TUCANO URBANO WarmPower: la linea riscaldante che trasforma l’inverno in alleato per chi viaggia in moto e scooter

Spettacolo

Cesare Cremonini inaugura il “Cremonini Live26” con la data zero a Gorizia

Motori

Opel GT: vent’anni dopo, la spider che ha fatto sognare torna protagonista

Società

Oltre Roma 2026: il Castello Boncompagni Viscogliosi accoglie il Lazio del vino e del beverage

Spettacolo

Prince: tornano “HITnRUN phase one” e “phase two” per il decimo anniversario, ora anche in vinile

Sport

Samsung presenta SOVIS Milano Cortina 2026: un linguaggio visivo che unisce arte e tecnologia

Tecnologia

Mijia Smart Audio Glasses: il nuovo passo di Xiaomi verso l’audio indossabile

Motori

Mazda CX-5 raggiunge i cinque milioni di unità vendute nel mondo

Giochi

Dawn of War IV: il ritorno degli Ork infiamma il campo di battaglia

Motori

Apre Rétromobile 2026: tutta la creatività di Citroën illustrata attraverso le sue concept car
Reale Mutua per gli Internazionali

Sport

Reale Mutua rinnova con FITP, Main Partner agli Internazionali BNL di Roma

Spettacolo

LACRIM: Svelata la tracklist di “CIPRIANI”, il nuovo album in uscita il 6 febbraio
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

Vespa celebra l’Anno del Cavallo con la nuova Vespa 946 Horse

Vespa celebra l’Anno del Cavallo con la nuova Vespa 946 Horse, un’edizione limitata che amplia la Lunar Collection e porta su strada un’interpretazione ancora...

2 ore ago

Motori

MINI Countryman E: oltre 500 km di autonomia per la nuova era elettrica

La rivoluzione elettrica di MINI compie un nuovo passo in avanti con la presentazione della MINI Countryman E e della Countryman SE All4, modelli...

2 ore ago

Motori

Arriva in Italia la nuova gamma CUPRA Tribe Edition

La nuova CUPRA Tribe Edition debutta in Italia, portando con sé una proposta rinnovata che unisce performance, design e sostenibilità. I modelli protagonisti di...

2 ore ago

Motori

Opel GT: vent’anni dopo, la spider che ha fatto sognare torna protagonista

A vent’anni dal suo debutto al Salone di Ginevra del 2006, Opel celebra una vettura che ancora oggi resta impressa nella memoria degli appassionati:...

3 ore ago