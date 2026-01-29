Leapmotor apre gli ordini in Italia per la nuova B10 REEV Hybrid: prezzo di lancio da 25.900€

Leapmotor apre ufficialmente gli ordini in Italia per la nuova B10 REEV Hybrid, la berlina che unisce la trazione completamente elettrica a un generatore a benzina per estendere in modo significativo l’autonomia complessiva. Un modello pensato per chi desidera guidare elettrico senza rinunciare alla libertà dei lunghi percorsi, grazie a una tecnologia che promette fino a 900 km di percorrenza complessiva.

La B10 REEV Hybrid introduce sul mercato nazionale la più recente evoluzione della tecnologia Range Extended Electric Vehicle (REEV), in cui la trazione è sempre gestita dal motore elettrico, mentre un compatto propulsore a benzina da 1,5 litri con potenza di 50 kW funziona esclusivamente come generatore di energia. La batteria da 18,8 kWh offre un’autonomia elettrica fino a 80 km (dati preliminari WLTP), più che sufficiente per gli spostamenti quotidiani. Grazie a quattro modalità di gestione dell’energia — EV+, EV, Fuel e Power+ — l’auto si adatta a diversi scenari di guida, privilegiando efficienza e comfort.

Dal punto di vista estetico, la nuova B10 si distingue per le sue proporzioni equilibrate: 4,52 metri di lunghezza, 1,89 di larghezza e 1,66 di altezza, con un passo di 2,73 metri che privilegia l’abitabilità interna. L’abitacolo, spazioso e orientato al comfort, garantisce il miglior spazio per la testa del segmento e include dettagli di qualità come i sedili anteriori in eco‑pelle riscaldati e ventilati.

La componente tecnologica è tra i punti di forza della vettura. Il sistema operativo LEAP OS 4.0 Plus, basato su chipset Qualcomm 8155, gestisce un display centrale HD 2.5K da 14,6 pollici con interfaccia personalizzabile e intuitiva, “in stile smartphone”. A completare l’esperienza digitale, un impianto audio premium con 12 altoparlanti promette un suono di alta qualità.

La sicurezza è un altro elemento chiave. La B10 REEV Hybrid ha conquistato le 5 stelle Euro NCAP, grazie a una scocca ad alta resistenza, sette airbag e un pacchetto completo di 17 funzioni ADAS, progettate per assistere il conducente in ogni condizione di guida.

La gamma sarà proposta in due versioni: Life e Design, sei colori esterni e tre ambientazioni interne. Già nella versione Life l’equipaggiamento è ricco e comprende pompa di calore, Apple CarPlay e Android Auto, display centrale da 14,6’’, navigazione connessa e sistema ADAS L2 advance. L’allestimento Design aggiunge sedili anteriori regolabili elettricamente con ventilazione e riscaldamento, portellone elettrico e volante riscaldato.

I prezzi di listino partono da 29.900 euro per la versione Life e 31.400 euro per la Design, ma per il periodo di lancio Leapmotor propone un’offerta dedicata con permuta o rottamazione: B10 REEV Hybrid Life a 25.900 euro e Design a 27.400 euro, un ingresso competitivo nel mondo dell’elettrificazione avanzata.

Il sistema REEV rappresenta un approccio distinto rispetto ai tradizionali ibridi e plug‑in hybrid. Nei modelli convenzionali il motore termico può trasmettere trazione diretta alle ruote, mentre nel progetto Leapmotor il funzionamento è sempre elettrico. Il motore elettrico muove sempre le ruote. Il Range Extender non è mai collegato meccanicamente alle ruote. Il suo unico scopo è generare elettricità per ricaricare la batteria durante la guida.

Questa architettura garantisce un’esperienza di guida fluida, silenziosa e coerente con quella di un veicolo elettrico puro, eliminando le transizioni tra propulsione termica ed elettrica e rendendo la gestione energetica completamente automatica.

Leapmotor chiarisce che lo sviluppo dei modelli REEV Hybrid non si pone in alternativa alle auto elettriche pure (BEV), ma come soluzione complementare. L’obiettivo è offrire mobilità elettrica accessibile e senza ansia da autonomia, adattandosi ai diversi livelli di infrastruttura di ricarica nei vari Paesi. Secondo l’azienda, questa tecnologia permette di unire il piacere della guida a zero emissioni locali con la libertà di affrontare lunghi viaggi senza limitazioni.

Con la B10 REEV Hybrid, Leapmotor porta nel mercato italiano una proposta concreta per chi cerca un’esperienza di guida elettrica autentica, ma con la sicurezza di poter contare su autonomia estesa, comfort e tecnologia a un prezzo competitivo. Una strategia che punta a rendere la mobilità elettrica sempre più diffusa, sostenibile e alla portata di tutti.