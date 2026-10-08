Leapmotor C10 MY2027: più autonomia, tecnologia e sicurezza per il SUV familiare

Il SUV Leapmotor C10 si aggiorna con il Model Year 2027, arricchendo la gamma con nuove tecnologie, una maggiore autonomia e soluzioni di sicurezza ancora più avanzate. Il nuovo modello introduce la moderna architettura elettronica ed elettrica 3.5 di Leapmotor, che permette una connettività evoluta, funzionalità software intelligenti e sistemi di assistenza alla guida sempre più completi.

Il nuovo C10 offre ora compatibilità wireless con Apple CarPlay e Android Auto, un assistente vocale evoluto basato su intelligenza artificiale e la piattaforma LEAP OS 4.0 Plus. Sono state aggiunte cinque nuove funzioni ADAS e la dotazione sensori è stata aggiornata, portando a 22 i sistemi di assistenza disponibili, a vantaggio di sicurezza e comfort.

Un altro segno distintivo del MY2027 è il bagagliaio con pianale regolabile su due livelli, che incrementa la versatilità di carico. Tutte le versioni BEV dispongono anche di un frunk da 30 litri, ideale per riporre la dotazione di cavi o piccoli oggetti. Le capacità di carico arrivano fino a 1.905 litri abbattendo i sedili posteriori nelle versioni elettriche e a 1.845 litri sulla versione ibrida.

L'esperienza di ricarica diventa più intuitiva grazie a un indicatore visivo a LED integrato nel logo Leapmotor, che segnala lo stato di ricarica attraverso colori differenti. Nuova anche la smart key per accesso e avviamento senza chiave.

In termini di performance, la C10 81,9 kWh Design eroga 299 CV e 360 Nm di coppia, con accelerazione 0-100 km/h in 6,8 secondi e un'autonomia di 519 km nel ciclo WLTP. La C10 81,9 kWh AWD Design raggiunge 571 CV e 655 Nm, copre lo 0-100 km/h in 5 secondi e offre 479 km di autonomia WLTP. La nuova C10 REEV Hybrid abbina 220 CV e un'autonomia di 145 km in elettrico, per una percorrenza totale di 986 km secondo ciclo WLTP.

L'infotainment è affidato al display centrale da 14,6 pollici con grafiche 3D interattive e un'interfaccia altamente personalizzabile. L'assistente vocale AI è ancora più preciso e supporta più lingue, inclusa la funzione ChatGPT integrata per informazioni in tempo reale, dati meteo e notizie. La piattaforma LEAP OS 4.0 Plus permette un controllo trasversale delle funzioni dell'auto e dell'intrattenimento.

Dal punto di vista della sicurezza, Leapmotor C10 MY2027 include nuove funzionalità come l'Automatic Lane Change (ALC), Front Vehicle Departure Warning (FVDW), Front Cross Traffic Alert (FCTA) e Braking (FCTB), oltre al Side Distance Indication System (SDIS) per monitoraggio avanzato nelle strade strette. Il nuovo sistema 1V5R, composto da una telecamera e cinque radar, consente un'analisi ancora più accurata dell'ambiente circostante.

La gamma prevede la C10 81,9 kWh Design, la C10 81,9 kWh AWD Design e la C10 REEV Hybrid, quest'ultima negli allestimenti Life e Design. Dotazioni di serie comprendono sedili anteriori regolabili elettricamente, tetto panoramico, sistemi avanzati di assistenza alla guida e climatizzatore automatico bizona. Gli allestimenti Design ricevono ulteriore valore con retrovisore interno antiabbagliamento, supporto lombare elettrico e nuova fascia luminosa anteriore a LED.

I prezzi partono da 42.900 euro per la C10 81,9 kWh Design, 45.400 euro per la AWD Design, 38.400 euro per la REEV Hybrid Life e 40.400 euro per la Hybrid Design. Durante il mese di ottobre è previsto un vantaggio cliente fino a 7.500 euro, incluso easyWallbox senza costi aggiuntivi. Con le promozioni, la REEV Hybrid Life parte da 30.900 euro, la Hybrid Design da 32.900 euro, mentre la 81,9 kWh Design e la 81,9 kWh AWD Design rispettivamente da 35.400 e 37.900 euro.

La nuova Leapmotor C10 MY2027 si consolida come uno dei SUV più completi del segmento familiare, grazie a una dotazione tecnologica all'avanguardia, comfort superiore e sicurezza ai massimi livelli.