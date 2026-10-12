Leapmotor punta sull'Europa: nuove auto elettriche, tecnologie avanzate e produzione locale

Leapmotor ha segnato un passo importante nella sua strategia di espansione europea presentando al Salone dell'Auto di Parigi 2026 la gamma più completa mai vista del marchio nel continente. I riflettori sono puntati sul debutto della nuova compatta elettrica B03, sul nuovo SUV ammiraglia D19 e sull'inizio della produzione europea del modello B10 presso lo stabilimento di Saragozza, in Spagna. Questi lanci confermano l'impegno a offrire soluzioni di mobilità elettrica accessibili e sempre più personalizzate per il pubblico europeo.

La berlina compatta B03 si distingue per l'innovazione accessibile e la sua capacità di soddisfare le necessità della mobilità urbana contemporanea. Dotata di una piattaforma completamente elettrica, garantisce un'autonomia fino a 390 km (WLTP) e la possibilità di ricaricare la batteria dal 10 all'80% in soli 21 minuti grazie al sistema fast charge 2.5C. Il motore da 145 kW assicura prontezza e efficienza, mentre lo spazio interno è ai vertici della categoria, con soluzioni come la Leap Box, il sistema flessibile LeapFlex per i sedili posteriori e oltre 30 vani portaoggetti intelligenti.

Il sistema di infotainment della B03 sfrutta un touchscreen da 14,6 pollici e un quadro strumenti digitale da 8,8 pollici, integrati nel nuovo Leap OS 4.0 Plus. Compatibilità wireless con Apple CarPlay, Android Auto e aggiornamenti over-the-air contribuiscono a un'esperienza utente fluida e connessa, con materiali interni ecosostenibili e numerosi sistemi di comfort premium. Sul fronte della sicurezza, la B03 offre 21 sistemi avanzati di assistenza alla guida, confermando l'obiettivo di portare standard elevati anche nel segmento delle compatte elettriche.

D19 rappresenta il nuovo SUV ammiraglia e la vetrina tecnologica di Leapmotor. Questo modello di grandi dimensioni offre configurazioni da sei o sette posti, interni confortevoli con poltrone di tipo captain's chair e un ecosistema infotainment all'avanguardia. Grazie all'architettura Cell-to-Chassis e all'ultima evoluzione Super REEV, il SUV promette prestazioni di rilievo su lunghe distanze e una guida sicura con sospensioni adattive.

Al centro della strategia Leapmotor c'è anche l'industrializzazione locale: il modello B10 100% elettrico sarà prodotto a Saragozza in collaborazione con Stellantis. L'obiettivo è avvicinare la produzione al cliente europeo, garantendo tempi di consegna più rapidi e modelli pensati per le esigenze del mercato locale.

L'area espositiva di Leapmotor al Salone di Parigi si estende su uno stand di 500 metri quadrati, con la possibilità di scoprire tutta la gamma europea, esperienze interattive, un'area gaming ispirata al concept B05 'The Endless Game' e, novità assoluta, uno spazio di merchandising dedicato.

I clienti Leapmotor in Europa potranno inoltre usufruire dell'ecosistema di ricarica Free2move Charge di Stellantis, con accesso a oltre un milione di punti di ricarica pubblici in tutto il continente.

Danilo Annese, Chief Executive Officer di Leapmotor International, ha dichiarato: La nostra visione strategica si fonda su innovazione, localizzazione e soluzioni di mobilità orientate al cliente, elementi chiave per rafforzare la nostra presenza in Europa.

Con questa nuova fase, Leapmotor punta a consolidare la sua posizione tra i protagonisti del mercato europeo delle auto elettriche, offrendo soluzioni avanzate, produzione locale e un ecosistema di servizi sempre più ricco per la clientela.