Connect with us

Hi, what are you looking for?

Moda

L’eccellenza dell’artigianato thailandese e dei ricami pregiati: la visione di SIRIVANNAVARI

Published

L’eccellenza dell’artigianato thailandese è stata il fulcro della presentazione della collezione Primavera/Estate 2026 di SIRIVANNAVARI durante la Milano Fashion Week, tenutasi il 24 settembre. La Maison celebra la moda sostenibile fondendo tessuti tradizionali con raffinati ricami, creando una sinfonia di cultura e design contemporaneo.

Fondata nel 2016 da S.A.R. Principessa Sirivannavari Nariratana Rajakanya, l’Atelier e Accademia SIRIVANNAVARI è il cuore pulsante della collezione, preservando lo spirito artigianale thailandese. “In questa stagione, celebriamo l’artigianato locale, valorizzando la conoscenza culturale e contribuendo al futuro tessile della Thailandia con integrità e intenzione” attraverso l’uso di mix di canapa e seta di Chiang Mai in capi leggeri e dinamici, e il denim tessuto a mano dalla Royal Project Foundation, che dà vita a capi resistenti.

L’artigianato dettagliato della provincia di Tak, famoso per il crochet, aggiunge profondità, mentre i ricami impreziositi da conchiglie evocano un legame tattile con la vita marina. Il pizzo finemente lavorato e i nodi in macramé ricordano l’eleganza e la forza delle corde nautiche, simbolizzando il DNA del marchio.

Un impegno deciso verso la sostenibilità si riflette nella trasformazione di materiali come le boe riciclate in charm e portachiavi, unendo creatività e sostenibilità. Questa innovazione non solo celebra la tradizione, ma abbraccia anche una visione moderna di lusso responsabile, dimostrando che la moda può essere tanto consapevole quanto influente.

Con queste creazioni, SIRIVANNAVARI non solo promuove l’artigianato thailandese, ma rielabora la definizione stessa di moda di lusso, ponendo le radici per un futuro più verde e culturalmente ricco.

In this article:,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Società

Motori

Quattro milioni di SUV prodotti e sette modelli: la più ampia gamma a ruote alte di sempre per Skoda

Motori

FIAT presenta la nuova 500 Hybrid Torino: un omaggio alla sua città natale

Focus

Omoda 5 SHS-H: debutto a Milano per il nuovo SUV full hybrid di OMODA & JAECOO

Motori

Honda Italia e Lega Nazionale Dilettanti insieme per educare i giovani alla sicurezza stradale

Motori

Yamaha trasforma Milano con il Guerrilla Marketing: TRICITY VS THE CITY

Motori

Aston Martin e Pirelli: il futuro della guida passa dal Cyber Tyre

Società

“Realpolitik”: debutta il nuovo programma di approfondimento politico

Motori

Omoda 7 SHS-P: il nuovo SUV ibrido plug-in che ridefinisce eleganza e performance

Motori

DR Automobiles Groupe e CA auto Bank: la collaborazione si estende anche a Tiger e Birba
Nasce BWH Hotels Italy & South East Europe

Turismo

Nasce BWH Hotels Italy & South East Europe: 13 nuovi paesi coinvolti

Tecnologia

Motorola sceglie Achille Lauro: una partnership che unisce passione, coraggio e stile

Società

“Colori contro il Silenzio”: l’opera a sostegno di Save the Children che racconta l’emergenza di Gaza

Spettacolo

BRUCE SPRINGSTEEN: è uscito oggi a sorpresa il brano dal vivo “OPEN ALL NIGHT (LIVE AT COUNT BASIE THEATRE, RED BANK, NJ)”

Spettacolo

I Queen celebrano il 50° anniversario di “A Night At The Opera” con edizioni speciali

Motori

Alpine inaugura il suo primo concept store a Parigi: un tributo all’eccellenza automobilistica francese

Motori

Stellantis Brilla al Salone Auto Torino 2025 

Motori

BYD e DENZA protagonisti al Salone dell’Auto di Torino 2025

Motori

Insieme per la mobilità sostenibile: il nuovo progetto di car sharing elettrico di Luiss, Acea e Renault

Motori

CUPRA Tindaya: la nuova showcar che segna un viaggio nell’ignoto

Motori

Nuova Mazda6e: disponibile a 29.850 euro grazie agli incentivi e alla riduzione del listino

Moda

L’eccellenza dell’artigianato thailandese e dei ricami pregiati: la visione di SIRIVANNAVARI

Motori

Mercato moto e scooter 2025: numeri in rialzo, ma il settore chiede margini sostenibili

Tecnologia

HUAWEI WATCH Ultimate 2: l’eccellenza dello sport all’aperto con tecnologia di ultima generazione

Motori

Yamaha Motor presenta le nuove TRACER 7 e 7 GT con cambio Y-AMT

Tecnologia

Google lancia AI Mode in Italia: la ricerca diventa più intuitiva

Sport

Campionesse a bordo di Jeep: Avenger è il veicolo ufficiale delle Juventus Women

Motori

BYD inaugura una nuova era ibrida con la BYD Super DM-i Technology

Motori

Skoda Fabia 130: la nuova edizione speciale celebra la tradizione sportiva del marchio

Spettacolo

ELE A: annuncia oggi il “PIXEL TOUR 2026” nei grandi club delle principali città italiane

Motori

MG Motor supera le 100.000 vetture in Italia: un traguardo storico per il brand in soli quattro anni

Motori

Honda NT1100 2026: nuova colorazione e tecnologia evoluta per la tourer più amata d’Europa

Società

“CIRCO MASSIMO”: Massimo Giannini debutta in prima serata sul Nove

Motori

Hyundai “45”: la concept car elettrica che 5 anni fa ha fatto da apripista alla IONIQ 5

Motori

25 anni di Opel Vivaro: il veicolo commerciale tuttofare festeggia il suo anniversario

Motori

Vittori debutta a Miami con una hypercar ibrida firmata Pininfarina

Società

Greenpeace Italia lancia “Occhi Verdi” per educare i bambini al rispetto del Pianeta

Spettacolo

GATTOTORO FEAT. GIANCANE: esce domani il nuovo singolo “UNGARETTY”

Motori

Tesla rende l’elettrico ancora più accessibile in Italia: Model 3 da 24.990 € con Tesla Bonus e incentivi statali

Spettacolo

Anastasio lancia il “LMNPP TOUR”: un viaggio tra musica e teatro
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Moda

SIRIVANNAVARI presenta la collezione FW 25/26

La maison SIRIVANNAVARI presenta la sua collezione Autunno-Inverno 2025/26, un’ode alla tradizione equestre reinterpretata con uno spirito audace e innovativo. La direttrice creativa, S.A.R....

28 Febbraio 2025