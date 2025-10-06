Connect with us

Giochi

Leggende Pokémon: Z-A è ora disponibile su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2

Published

Il nuovo capitolo della serie Leggende Pokémon è ora disponibile su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2. Con il lancio di Leggende Pokémon: Z-A il 16 ottobre 2025, i fan dei Pokémon possono ora immergersi in un’esperienza di gioco straordinaria, esplorando la città vibrante di Luminopoli, già conosciuta dai fan di Pokémon X e Y del 2013 su Nintendo 3DS.

Questo nuovo titolo rappresenta una svolta nella serie, introducendo le lotte in tempo reale. Quest’innovazione eleva l’esperienza di gioco, con dinamiche che richiedono tempismo e strategia per sostituire Pokémon e lanciare mosse, mentre si tiene conto della rapidità e della portata delle azioni in battaglia.

Luminopoli offre una nuova narrativa, dove i giocatori possono esplorare la città di giorno, approfondendo il legame con i propri Pokémon, e cimentarsi nelle sfide della Royale Z-A di notte. Questa modalità competitiva permette di avanzare nella classifica, da Z ad A, fino a realizzare un desiderio una volta raggiunta la vetta.

Leggende Pokémon: Z-A introduce anche il ritorno delle megaevoluzioni e consente il gioco multiplayer fino a quattro giocatori, grazie al Club Lotta Z-A. La versione per Nintendo Switch 2 migliora ulteriormente l’esperienza visiva con una maggiore risoluzione e un frame rate ottimale.

Il gioco è disponibile sia in versione digitale che fisica, e coloro che desiderano esplorare queste novità possono partecipare al tour Pokémon Gioca e Scambia, dedicato al lancio del nuovo videogioco. La prossima tappa si svolgerà dal 17 al 19 ottobre presso il centro commerciale Il Centro di Arese, offrendo l’opportunità di provare il nuovo sistema di lotta.

Con oltre 480 milioni di unità software vendute, Pokémon continua a sorprendere e innovare, confermandosi uno dei franchise di intrattenimento più influenti al mondo. Leggende Pokémon: Z-A promette di essere un’altra entusiasmante aggiunta alla storica saga, offrendo un viaggio indimenticabile nella magica città di Luminopoli.

