Leggende Pokémon: Z-A – Megadimensione porta i giocatori nelle Luminopoli dimensionali

Published

È ufficialmente disponibile Leggende Pokémon: Z-A – Megadimensione, il nuovo contenuto scaricabile per Leggende Pokémon: Z-A su Nintendo Switch 2 e Nintendo Switch. L’espansione invita i giocatori a esplorare un’incredibile realtà alternativa, le Luminopoli dimensionali, una città nata a causa di misteriose distorsioni dello spazio che minacciano l’equilibrio del mondo Pokémon.

In questo nuovo scenario, i giocatori dovranno indagare sulla formazione delle Luminopoli dimensionali e affrontare gli strani fenomeni che si manifestano nella città. Accompagnati dalla pasticciera di ciambelle Anjabelle e dal suo enigmatico Pokémon, Hoopa, il viaggio condurrà i protagonisti attraverso una versione inedita e distorta della metropoli, popolata da creature mai viste prima. In questa realtà parallela, alcuni Pokémon vantano livelli dimensionali capaci di superare il tradizionale limite del livello 100, offrendo sfide e battaglie mai affrontate prima.

Durante l’avventura i giocatori saranno affiancati da altri personaggi chiave, come Ornella e il Team MZ, impegnati a scoprire le origini dei fenomeni che stanno alterando la città.

Uno degli aspetti più attesi dell’espansione è rappresentato dalle nuove megaevoluzioni. Avanzando nella storia, sarà possibile ottenere diverse forme inedite, tra cui le spettacolari MegaRaichu X e MegaRaichu Y. Ma non finisce qui: anche Chimecho, Baxcalibur, Zeraora e Lucario potranno accedere a potentissime megaevoluzioni esclusive, ampliando la strategia e la profondità del gameplay.

Per accedere ai contenuti di Leggende Pokémon: Z-A – Megadimensione è necessario possedere una copia del gioco base Leggende Pokémon: Z-A o della sua edizione per Nintendo Switch 2. I contenuti aggiuntivi, venduti separatamente, proseguono la storia principale, permettendo ai giocatori di continuare l’avventura insieme al Team MZ dopo il completamento della trama originale.

Con Megadimensione, la saga di Leggende Pokémon amplia ulteriormente la sua visione, offrendo un capitolo denso di mistero, azione e nuove opportunità di scoperta per tutti i fan. Un viaggio attraverso le dimensioni che promette di ridefinire ancora una volta il concetto di esplorazione nel mondo dei Pokémon.

