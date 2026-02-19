LEO GASSMANN: disponibile da ora il pre-save di “NATURALE”, il nuovo album “VITA VERA PARADISO” in arrivo il 10 aprile

Leo Gassmann torna sul palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo con il brano “Naturale”, di cui è disponibile il pre-save. Il singolo anticipa il nuovo album del cantautore romano, “Vita Vera Paradiso”, in uscita il 10 aprile per EMI Records Italy / Universal Music Italia.

Il brano sanremese è scritto da Leo Gassmann insieme a Francesco Savini, Mattia Davì e Alessandro Casali, e rappresenta una svolta nel percorso artistico del cantante, che torna con una sonorità più intima e sincera. “Naturale è un grido d’amore, incita le persone a volersi più bene, a valorizzare chi si ha accanto nella propria vita. Credo che ognuno di noi troverà un significato diverso in questa canzone, da mettere al sicuro nel posto giusto del proprio cuore”, ha raccontato l’artista.

Sul palco dell’Ariston, durante la serata dei duetti di venerdì 27 febbraio, Leo Gassmann si esibirà con l’amico Aiello sulle note del celebre brano di Riccardo Cocciante “Era già tutto previsto”.

Il nuovo progetto discografico “Vita Vera Paradiso” segna un’evoluzione significativa per Gassmann, che abbraccia nuove sfumature musicali ispirate al folk e a grandi nomi come Bob Dylan, Mumford & Sons, Noah Kahan e Medium Build. L’album, interamente suonato da musicisti, includerà strumenti come banjo, mandolino, cornamusa e archi, dando vita a un sound autentico e maturo. Le canzoni affrontano temi d’amore e riflessioni esistenziali, con un linguaggio diretto e sincero.

Dopo l’uscita dell’album, partirà in primavera il tour di presentazione, che porterà l’artista nelle principali città italiane. Le date confermate sono:

4 maggio – Bologna, Locomotive Club

6 maggio – Torino, Hiroshima Mon Amour

7 maggio – Livorno, The Cage

14 maggio – Roma, Largo Venue

15 maggio – Milano, Santeria Toscana 31

17 maggio – Napoli, Duel Club

Figlio d’arte, nato a Roma il 22 novembre 1998, Gassmann ha iniziato il suo percorso musicale sin da piccolo, studiando chitarra classica e solfeggio all’Accademia di Santa Cecilia. La sua carriera è decollata con la vittoria tra le Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2020 con “Vai bene così”, seguita da due album di successo: “Strike” e “La strada per Agartha”. Negli anni ha firmato brani molto apprezzati come “Volo Rovescio”, “Capiscimi” e il virale “Dammi un bacio, Ja”, che è stato inserito nella colonna sonora della serie RAI “Un Professore”.

Oltre alla musica, Leo Gassmann ha saputo imporsi anche come attore. Dopo il successo della sua interpretazione di Franco Califano nel film RAI “Califano”, che gli è valso il Nastro d’Argento come rivelazione dell’anno, ha preso parte a progetti cinematografici di rilievo come “Una terapia di gruppo” e “Fuori la verità”, oltre alla miniserie RAI “L’invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro”.

Con “Naturale” e l’imminente uscita di “Vita Vera Paradiso”, Leo Gassmann si prepara a mostrare un nuovo capitolo della sua crescita artistica e personale, confermandosi come una delle voci più autentiche e versatili della nuova scena musicale italiana.