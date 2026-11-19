L'Alfa Romeo Spider Duetto compie sessant'anni e il tributo prende forma al Padiglione 12 di Fiera Milano Rho, dove oggi ha preso il via la rassegna Milano AutoClassica. La manifestazione riunisce macchine classiche, sportive e pezzi da collezione e resterà aperta fino a domenica 22 novembre.

Lo spazio allestito da Automobile Club d'Italia e Club ACI Storico nasce come occasione di confronto culturale per soci, collezionisti e appassionati. Qui la Spider Duetto viene raccontata attraverso quattro esemplari, uno per ogni serie, scelti per mostrare come il modello sia cambiato nel tempo e come abbia conquistato più generazioni di automobilisti.

Nel percorso trova spazio anche Nicola Romeo, la cui figura è centrale nell'affermazione dell'ingegneria italiana, e del quale ricorrono centocinquant'anni dalla nascita. Il tributo passa per la storica monoposto Alfa Romeo P2 del 1925.

Lo spazio si arricchisce con due veicoli d'epoca appartenenti ad ACI Global Servizi: una Moto Guzzi V50 e un autocarro Fiat 616. Questi mezzi raccontano l'assistenza che l'Ente garantisce agli automobilisti, ripercorrendo la storia del soccorso stradale.

Geronimo La Russa, presidente sia di ACI sia di ACI Storico, ha motivato la scelta di legare questa edizione alla Spider Duetto e a Nicola Romeo, sottolineando il legame con la città natale del marchio: "Essere a Milano AutoClassica, uno degli appuntamenti di riferimento del settore, significa riportare il racconto dell'automobilismo storico nella città che ha visto nascere l'Alfa Romeo. Proprio per questo abbiamo deciso di celebrare in questa edizione la Spider "Duetto" e la figura di Nicola Romeo, due capitoli di una stessa storia, quella di un'Italia capace di fare dell'industria un valore culturale. Raccontare questo patrimonio significa offrire a tutti gli strumenti per riconoscerlo come un bene che appartiene all'intera collettività e che va trasmesso con sempre maggiore forza alle nuove generazioni".

Sulla stessa linea si muove Giovanni Battista Tombolato, vicepresidente di ACI Storico, che punta a far sentire il mondo dell'auto storica aperto a tutti: "Il nostro impegno è fare dell'automobilismo storico una passione aperta a tutti e consolidare il ruolo del Club accanto a chiunque la coltivi, dal grande collezionista a chi si avvicina per la prima volta a questo mondo. È con questo spirito che accogliamo i visitatori nel nostro spazio, pensato per condividere il fascino delle auto storiche anche con chi non ne ha mai posseduta una".