LEPAS ha chiuso a Wuhu, in Cina, la sua prima Global Elegant Lifestyle Week, un appuntamento che ha messo insieme partner, giornalisti e operatori commerciali provenienti da 32 Paesi. Il marchio premium a nuova energia del Gruppo Chery ha colto l'occasione per mostrare la direzione della propria espansione internazionale.

Il programma ha previsto l'anteprima mondiale del concept AURA, il debutto del primo LEPAS Global Journey of Elegant Driving, test su strada in situazioni di guida quotidiana e sessioni di co-creazione con gli utenti. Dalla settimana sono emerse tre linee guida per la crescita del brand all'estero: evoluzione del design, verifica dei prodotti su strada e radicamento nei mercati locali.

Il concept AURA, primo progetto globale del marchio, inaugura una nuova fase della Leopard Aesthetics, il linguaggio stilistico ispirato al leopardo. Secondo il capo designer Ivan Dulanović, le soluzioni sperimentate sulla vettura concept su luci, frontale, finiture e colori faranno da guida per i futuri modelli di serie. Un linguaggio comune permetterà al marchio di restare riconoscibile in ogni mercato, mentre i display personalizzabili anteriori e posteriori consentiranno di adattarsi alle preferenze locali.

Automobilisti di 15 Paesi, fra cui Brasile, Regno Unito e Sudafrica, hanno percorso quasi 700 chilometri al volante della L6 EV, attraversando centri urbani, autostrade e strade di montagna. In zone di sosta riservate e allestite per l'occasione sono stati valutati il parcheggio da remoto, le manovre fra gli ostacoli e la funzione di richiamo dell'auto. I giudizi positivi arrivati dalla stampa specializzata su guida, comfort e parcheggio saranno utili per capire le richieste dei singoli mercati e per mettere a punto assetti e funzioni.

La Global Elegance Night ha riunito il primo nucleo di Global Elegant Lifestyle Partner, che hanno organizzato la Global Elegance Promenade, portando a Wuhu tradizioni e modi di vivere dei rispettivi Paesi. Nella stessa settimana LEPAS ha siglato intese con partner di diversi mercati regionali per dare vita a spazi esperienziali locali modellati sul format LEPAS Maison, che combina esposizione dei veicoli, esperienze legate allo stile di vita e iniziative per la comunità.

Il progetto di LEPAS si appoggia sulla forza del Gruppo Chery, che tra gennaio e ottobre 2026 ha esportato 1,752 milioni di veicoli, con un incremento del 64,8% rispetto allo stesso periodo del 2025.

Per l'Italia la novità principale riguarda la L6, protagonista dei test di Wuhu, che arriverà sul mercato a inizio 2027. Il SUV compatto, lungo 4,55 metri, ha già ottenuto il riconoscimento TADA al Salone Auto Torino come miglior design degli interni nella categoria City Car. Al suo fianco ci sarà la L8, SUV plug-in hybrid da 279 CV disponibile da luglio. L'intera gamma è coperta da una garanzia di 7 anni o 150.000 chilometri sulla vettura e di 8 anni o 160.000 chilometri sulle componenti elettrificate.