Sabato 21 e domenica 22 novembre le concessionarie DS Automobiles apriranno le porte per un fine settimana interamente dedicato alla DS N°7, il SUV compatto del marchio che punta su eleganza e tecnologia e che potrà essere messo alla prova direttamente su strada.

Durante l’appuntamento i visitatori potranno salire a bordo per un test drive e sperimentare il comportamento di un modello che unisce comfort, innovazione e raffinatezza. La vettura è disponibile sia con motorizzazione ibrida sia 100% elettrica, e viene prodotta nello stabilimento italiano di Melfi.

Con i suoi 4,66 metri di lunghezza e un passo di 2,79 metri, la N°7 si inserisce nel cuore dei SUV compatti e propone un’abitabilità tipica di una categoria superiore. Il disegno si ispira al concept DS AERO SPORT LOUNGE e raggiunge un coefficiente aerodinamico di appena 0,26. Sul frontale spiccano la firma luminosa DS LIGHT BLADE e la griglia DS LUMINASCREEN, due elementi che caratterizzano l’identità stilistica del modello.

Sul fronte dell’autonomia, la versione elettrica arriva fino a 740 chilometri, mentre la variante ibrida supera i 1.000 chilometri, valori calcolati nel ciclo combinato WLTP. La risposta del motore è progressiva e lineare, e le sospensioni DS ACTIVE SCAN SUSPENSION analizzano il fondo stradale in pochi millisecondi per anticipare le asperità. Nelle versioni elettriche la frenata rigenerativa può essere regolata a piacere, modulando la decelerazione e recuperando energia per la batteria, mentre un sistema di pre-condizionamento contribuisce a rendere più efficiente la ricarica.

L’abitacolo mette al centro il benessere dei passeggeri, con spazi generosi, finiture curate e un’ergonomia studiata nei dettagli. Il bagagliaio offre una capacità di 560 litri, un dato che conferma la versatilità del veicolo anche nell’uso quotidiano.

Sul versante tecnologico il pezzo forte è il sistema DS IRIS SYSTEM 2.0, dotato di uno schermo touch da 16 pollici e integrato con ChatGPT. A completare la dotazione ci sono l’impianto audio ELECTRA 3D by FOCAL, l’illuminazione DS PIXELVISION, la visione notturna DS NIGHT VISION e il pacchetto di assistenza alla guida DS DRIVE ASSIST 2.0.

Per l’occasione è previsto un piano di finanziamento StyleDrive, proposto da Stellantis Financial Services, con una rata mensile a partire da 249 euro sulla DS N°7 Hybrid. La formula prevede un anticipo di 3.753 euro, un TAN fisso pari allo 0% e un TAEG dell’1,1%. Nell’esempio indicato, il listino della versione Hybrid da 145 CV è di 42.400 euro, mentre il prezzo promozionale scende a 35.665 euro. La durata massima è di 36 mesi e il contratto prevede un chilometraggio massimo di 45.000 chilometri, oltre il quale viene applicato un costo di 0,10 euro per chilometro in caso di restituzione del veicolo. L’agevolazione riguarda i clienti privati che consegnano un’auto in permuta o in rottamazione, per contratti stipulati entro il 30 novembre 2026 presso le concessionarie aderenti, ed è soggetta ad approvazione della società finanziaria.

Il weekend non sarà però dedicato soltanto alla N°7. Nelle concessionarie sarà possibile conoscere e guidare anche il resto della gamma, composta da N°8, N°4 e DS 3. I consulenti della rete aiuteranno i visitatori a confrontare le caratteristiche dei modelli, a configurare la vettura più adatta alle proprie esigenze e a fissare un test drive nella data preferita.