LEPAS lancia la prima Global Elegant Lifestyle Week: eleganza internazionale a Wuhu

Dal 18 al 24 ottobre, Wuhu sarà il palcoscenico internazionale della prima Global Elegant Lifestyle Week di LEPAS, il marchio premium a nuova energia del gruppo Chery. L'iniziativa si colloca all'interno del CHERY International User Summit 2026, coinvolgendo clienti, partner e stampa provenienti dai principali mercati internazionali.



Punto centrale dell'evento è la Global Elegance Promenade, allestita a Luolan Town, un percorso immersivo ideato per mostrare come diverse culture interpretano l'eleganza nella vita quotidiana. Gli ambienti, progettati insieme ai clienti definibili come Global Elegant Lifestyle Partner, offrono esperienze sensoriali, tradizioni di design e storie personali provenienti da sei aree geografiche: Oriente, Europa, Medio Oriente, Africa, Sud-est asiatico e America Latina.



Tra gli allestimenti spiccano il broccato Song, tessuto tradizionale cinese associato a essenze profumate, un giardino per il tè Earl Grey di ispirazione inglese e dettagli che richiamano le isole dell'Egeo, come finestre blu, luce calda e tisane alle erbe. L'estetica thailandese è evocata da seta e profumo di orchidea. La Promenade non è solo una mostra ma un vero e proprio luogo d'incontro e dialogo, dove la partecipazione attiva dei clienti rafforza il senso di comunità globale del brand.



Sotto il tema TOGETHER IN ELEGANCE, la settimana unisce per la prima volta i primi clienti internazionali di LEPAS, creando un confronto autentico sul significato dell'eleganza nello stile di vita e nella mobilità ai tempi dei veicoli a nuova energia.



LEPAS sta vivendo una rapida espansione internazionale: nel 2026 il marchio è sbarcato in Europa e Sud-est asiatico, raggiungendo una rete di oltre 500 punti vendita e assistenza in tutto il mondo. Nei mercati locali il brand promuove numerose iniziative in ambito sportivo, artistico, di design e sociale, tutte sviluppate in collaborazione con le comunità e i clienti.



In Italia, LEPAS ha debuttato a luglio 2026 con la L8, un SUV plug-in Super Hybrid da 279 CV, proposto negli allestimenti Essence ed Elegance con prezzi a partire da 41.700 euro e promozioni fino a 5.000 euro in caso di permuta o rottamazione. A settembre il marchio ha partecipato al Salone Auto Torino presentando anche la L6, attesa in Italia entro fine anno.



Il linguaggio stilistico LEPAS, chiamato Leopard Aesthetics e ispirato al movimento del leopardo, riflette la filosofia del claim Drive Your Elegance. Distribuito in Italia da Chery Italy S.r.l. con sede a Milano, il marchio ambisce a ridefinire gli standard dell'eleganza automobilistica nell'era dell'elettrificazione e dell'ibrido avanzato.



Alle spalle di LEPAS si trova Chery, colosso fondato nel 1997, che ha superato 20 milioni di veicoli venduti nel mondo e vanta oltre 400 tecnologie avanzate nel proprio portfolio, inclusi sistemi di guida assistita basati su intelligenza artificiale e la piattaforma super ibrida CSH. A luglio 2026, Chery si è posizionata al 383° posto nella classifica Fortune Global 500, confermando la solidità e l'ambizione di un gruppo ormai protagonista nel panorama automobilistico globale.