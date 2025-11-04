Connect with us

Let’s Sing 2026: la nuova era del karaoke è iniziata

Published

Let’s Sing 2026 è arrivato ed è pronto a diventare il protagonista delle serate karaoke su Nintendo Switch (compatibile con Nintendo Switch 2), PlayStation5 e Xbox Series X/S! Questo nuovo capitolo promette di offrire l’esperienza di karaoke definitiva, con 35 nuovi successi, una carriera reinventata ed emozionanti eventi stagionali che manterranno vivo il divertimento tutto l’anno.

Gioca da solo sotto i riflettori, condividi il microfono in emozionanti duetti o trasforma il tuo salotto in una festa travolgente per un massimo di quattro giocatori. Con un mix di modalità locali e l’entusiasmante LS Fest online, Let’s Sing 2026 è ideale per ogni cantante e ogni livello di abilità. Non servono attrezzature complicate; basta usare i microfoni o il proprio smartphone tramite l’app Let’s Sing Companion.

Let’s Sing 2026 vanta un catalogo di oltre 180 brani che cresce costantemente. Dai successi delle classifiche mondiali agli inni senza tempo, fino ai brani locali più amati, c’è davvero una canzone per tutti. Ogni copia del gioco include un mese gratuito di accesso al VIP Pass, che sblocca un mondo musicale completo.

Per coloro che si avventurano nel mondo del karaoke per la prima volta, Let’s Sing introduce “The Tube”, un sistema innovativo che aiuta i principianti a familiarizzare con la melodia e padroneggiare le basi, mantenendo al contempo una sfida stimolante anche per i cantanti esperti.

La modalità Carriera è un viaggio musicale guidato dalla trama. I giocatori potranno esibirsi in luoghi incantevoli e incontrare personaggi nuovi, mentre aspirano alla vetta del successo musicale. “Che tu sia un aspirante talento o una superstar affermata, ogni esibizione ti avvicina alla vetta.”

Disponibile da oggi, Let’s Sing 2026 promette ore di divertimento senza fine, risate e performance indimenticabili. Preparati a cantare a squarciagola i classici, a scoprire i successi più recenti e a competere per la vetta delle classifiche canore.

