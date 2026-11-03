Nilox presenta idee regalo hi-tech per uno stile di vita dinamico

Nilox lancia quattro idee regalo per Natale 2026: smart glasses, occhiali Urban, tavola SUP Waikiki e fat e-bike X8 Pro. Tecnologia, sport e outdoor.

Nilox accende il Natale 2026 con una selezione di idee regalo pensate per chi ama vivere all'insegna della dinamicità, tra sport, outdoor e tecnologia. Le proposte sono pensate per soddisfare passioni diverse, spaziando dalla mobilità agli accessori smart, con prodotti che abbinano innovazione, praticità e libertà di movimento.

Lapaz è l'occhiale smart creato per immortalare i momenti migliori durante le attività sportive all'aperto. Grazie alla fotocamera da 32 MP integrata negli occhiali, è possibile scattare foto e registrare video fino a 1200P a 30 fps con stabilizzatore d'immagine. Gli altoparlanti open-ear consentono di ascoltare musica e rispondere alle chiamate senza perdere il contatto con ciò che accade intorno. Lenti con protezione UV400 e filtro luce blu, comandi vocali tramite Siri e Google e autonomia fino a cinque ore completano la dotazione. Il prezzo consigliato è di 149,99 euro.

Chi desidera coniugare stile e tecnologia troverà negli Urban di Nilox la risposta perfetta. Gli smart glasses della nuova After Collection si distinguono per la montatura rettangolare dal design contemporaneo che si adatta facilmente ai look quotidiani. Gli altoparlanti open-ear permettono di ascoltare musica e gestire le chiamate restando connessi con l'ambiente, mentre il supporto ai comandi vocali semplifica l'interazione con lo smartphone. Le lenti UV400 aggiungono protezione per gli occhi e il modello si integra perfettamente nella routine urbana. Prezzo consigliato: 39,95 euro.

Per gli sportivi e gli amanti dell'acqua, Nilox propone la tavola SUP gonfiabile Waikiki. Lunga 274 cm e spessa 15 cm, costruita in PVC Drop Stitch, garantisce stabilità e maneggevolezza, risultando leggera da portare ovunque. È fornita di pagaia regolabile in alluminio, pompa, leash di sicurezza, pinna e zaino per facilitare sia il trasporto che la conservazione degli accessori necessari. Prezzo consigliato: 199,99 euro.

La fat e-bike X8 Pro offre invece una soluzione ideale per la mobilità durante tutte le stagioni. Dotata di motore posteriore da 36 V e 250 W e batteria removibile da 36 V e 13 Ah, consente di coprire fino a 70 km. Il telaio pieghevole e le sospensioni anteriori ne migliorano la versatilità, mentre le gomme da 20" x 4" assicurano una guida stabile su qualsiasi terreno, dall'asfalto alla neve. Tra le dotazioni figura anche la presenza di luci LED e parafanghi maggiorati. Il prezzo consigliato è di 1.199,95 euro.

Con queste proposte, Nilox si conferma vicina alle esigenze di chi, a Natale 2026, vuole regalare o regalarsi esperienze in movimento, innovazione smart e accessori che accompagnano ogni stile di vita.