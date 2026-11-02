LG Shield: sicurezza multilivello per monitor professionali e Commercial TV

LG Electronics innalza lo standard della sicurezza digitale nei dispositivi connessi lanciando LG Shield, un framework sviluppato internamente dedicato ai monitor professionali della linea Monitor Signage e Commercial TV. In un'epoca in cui la protezione dei dati e dei dispositivi è cruciale, LG punta su un sistema integrato che parte dal sistema operativo, attraversa le applicazioni e arriva fino all'hardware.



LG Shield si basa su un approccio multilivello, articolato in cinque livelli di difesa: servizi, applicazioni, piattaforma, sistema e hardware. Ogni strato opera autonomamente per formare una barriera diffusa contro le minacce informatiche, offrendo protezione completa dall'archiviazione alla trasmissione dei dati grazie a potenti algoritmi di crittografia.



Durante il flusso di dati tra server e dispositivo, le informazioni vengono criptate e decriptate esclusivamente dal destinatario previsto, riducendo il rischio di accessi non autorizzati e dispersione delle informazioni sensibili.



La protezione dell'integrità di dati e sistemi è affidata a EKP (Enhanced Kernel Protection) e AppProtect, che agiscono per prevenire modifiche non autorizzate al kernel e contrastare qualsiasi tentativo di manomissione delle applicazioni installate.



Il livello di sicurezza prosegue anche dopo la fase di installazione grazie a Secure FOTA (Firmware Over-The-Air), capace di verificare l'integrità e l'autenticità degli aggiornamenti firmware prima che vengano installati sui dispositivi.



LG Shield integra sistemi di monitoraggio delle minacce in tempo reale come IDPS (Intrusion Detection and Prevention System), che rileva attività anomale su device e rete e informa rapidamente il server centrale. Questo sistema lavora insieme a STMS (Security Threat Monitoring and Response Solution), responsabile dell'analisi e raccolta delle informazioni sulla sicurezza, fornendo dashboard, notifiche e report per mantenere costantemente alto il livello di difesa.



La solidità della soluzione LG Shield è ulteriormente rafforzata dalla certificazione Common Criteria (ISO/IEC 15408) EAL2, ottenuta dalla soluzione LG App Monitoring Security Solution, integrata nei prodotti basati su webOS 8.0.



Questo approccio conferma che la sicurezza è parte integrante del ciclo di vita del prodotto per LG. Ogni fase, dalla progettazione alla manutenzione, è inclusa all'interno del Secure Development Lifecycle (LG-SDL) per ridurre vulnerabilità e assicurare la protezione costante degli asset aziendali.



LG Electronics consolida così il proprio ruolo nello sviluppo di soluzioni professionali che offrono elevati livelli di sicurezza, permettendo alle aziende di proteggere dati, dispositivi e applicazioni all'interno di infrastrutture sempre più connesse e digitalizzate.