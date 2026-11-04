Lords of the Fallen II rivoluziona il combattimento: tutte le novità del soulslike

Lords of the Fallen II si prepara a rivoluzionare il genere action-RPG soulslike con una profonda revisione del sistema di combattimento, svelata nel nuovo episodio della serie di sviluppo video 'Lifting the Veil'. Il team di CI Games ha fatto tesoro dei feedback della community, integrando meccaniche innovative e ampliando enormemente la profondità di gameplay rispetto al capitolo del 2023.

Il sequel offre quasi 30 moveset di armi distinti, il doppio rispetto all'originale. Ogni classe di arma, dalla doppia lama alle falci, offre manovre uniche come affondi di riposizionamento, combo concatenate e attacchi ad area, permettendo ai giocatori di esprimere al massimo la propria strategia. Cambia arma anche a metà combo: è ora possibile passare senza soluzione di continuità tra due equipaggiamenti corpo a corpo all'interno dello stesso attacco, aumentando la creatività in battaglia.

Tra le innovazioni più attese spiccano le nuove abilità Attacco Rapido (Quickfire), che permettono di lanciare magie, proiettili o potenziamenti istantaneamente durante il combattimento, senza dover modificare l'assetto. Le build ibride sono ulteriormente favorite grazie ad assetti dedicati per magia e armi a distanza, garantendo la stessa mobilità dell'assetto corpo a corpo. Per la prima volta, le build a distanza risultano pienamente sostenibili grazie a munizioni base infinite e la possibilità di ricaricare varianti avanzate nei punti chiave del mondo di gioco.

"Vogliamo che i giocatori si sentano come un coltellino svizzero di spade, pronti ad attingere a un arsenale di opzioni di combattimento in qualsiasi momento", spiega Ryan Hill, Chief Creative Officer. "Dai proiettili ad attacco rapido (Quickfire) al cambio d'arma a metà combo, i giocatori avranno solo l'imbarazzo della scelta quando si tratterà di smembrare i propri nemici. E c'è ancora molto altro da svelare..."

A garantire l'autenticità del combat-design, il team creativo si è avvalso anche di esperti provenienti dalla community dei soulslike, completamente integrati nel processo di sviluppo quotidiano. Questo ha permesso di riaffinare ogni minimo dettaglio: dai combattimenti più aggressivi e fluidi, all'espansione delle scuole magiche (ben sette), fino a miglioramenti della qualità della vita come il recupero facilitato dei potenziamenti delle armi per consentire la massima sperimentazione in ogni fase dell'avventura.

L'episodio 11 di 'Lifting the Veil', intitolato 'Steel & Sorcery', mostra per la prima volta sequenze inedite di gameplay, mettendo in risalto l'arsenale ampliato, la maggiore espressività dei combattimenti e le possibilità magiche raffinate. Per chi ama lo stile ranged, spicca la gestione degli incantesimi: con un solo catalizzatore si possono equipaggiare fino a quattro magie accessibili istantaneamente, a cui si somma un secondo slot per altre quattro, tutte richiamabili con una mappatura intuitiva dei comandi.

Lords of the Fallen II sarà disponibile nel primo trimestre 2027 su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2. Il gioco punta a conquistare sia i veterani sia le nuove leve degli action-RPG, promettendo una libertà tattica mai vista prima e un'esperienza soulslike più ricca, dinamica e accessibile senza compromessi.