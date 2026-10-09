Lost Frequencies pubblica il nuovo singolo Don't Forget (About Me) con Clementine Douglas

Lost Frequencies, il celebre producer e artista pop-dance belga, ha pubblicato oggi il nuovo singolo Don't Forget (About Me) in collaborazione con la cantante britannica Clementine Douglas. Il brano propone una combinazione coinvolgente di melodie soulful e ritmo house, arricchito dalla voce vibrante di Douglas, sempre più apprezzata nel panorama musicale internazionale. L'apertura con armonie corali e l'interpretazione intensa della cantante donano calore, mentre la struttura ritmica cresce e si evolve in una produzione energica e pulita, pensata sia per momenti intimi che per la pista da ballo.

Lost Frequencies offre così una nuova sfumatura al suo sound inconfondibile, continuando un percorso fatto di brani di successo che hanno scalato le classifiche mondiali e accumulato miliardi di streaming. Nel nuovo singolo, la progressione musicale accompagna l'ascoltatore in un viaggio che unisce energia, euforia e una raffinata profondità emotiva, con la voce di Douglas sempre al centro della scena.

Ho amato davvero la sensazione che mi ha dato creare questo brano fin dall'inizio. Ha un calore e un'anima particolari, ma allo stesso tempo un'energia che cresce e si apre man mano che il pezzo va avanti. La voce di Clementine è stata fondamentale per dare vita a questa sensazione, ha una voce incredibile! Volevo mantenere quell'emozione al centro, creando allo stesso tempo qualcosa di coinvolgente e positivo, e non vedo l'ora di suonarlo dal vivo. Sono davvero felice che finalmente tutti possano ascoltarlo!

Lost Frequencies si è affermato come uno dei maggiori talenti della scena pop-dance internazionale. Primo artista belga a raggiungere il primo posto nel Regno Unito, ha ottenuto una nomination ai BRIT Awards ed è stato inserito nel Billions Club di Spotify. Divenuto famoso con la hit Are You With Me, ha consolidato il suo successo con brani come Black Friday (Pretty Like The Sun) con Tom Odell, Listen To Me, Sweet Disposition, So Much Beauty (Around Us) e Live It All, tutti saliti nelle classifiche belghe.

L'artista vanta collaborazioni e remix per nomi di spicco come Miley Cyrus, Major Lazer, Ellie Goulding ed Ed Sheeran, confermando un sound in costante evoluzione capace di mescolare energia dance, melodia e appeal radiofonico. Con il nuovo singolo Don't Forget (About Me), Lost Frequencies prosegue nel suo percorso di crescita, confermando la capacità di superare i confini della musica elettronica per raggiungere un pubblico sempre più vasto e affezionato.