LP inaugura il No Borders Music Festival 2026 ai Laghi di Fusine

Il No Borders Music Festival si prepara a una nuova edizione all’insegna della grande musica internazionale e della bellezza naturale. La storica rassegna, da trentun anni simbolo d’incontro tra culture e paesaggi d’alta quota, annuncia la sua prima protagonista del 2026: LP, la cantautrice statunitense dalla voce inconfondibile, sarà in concerto domenica 12 luglio 2026 alle ore 14:00 nello scenario mozzafiato dei Laghi di Fusine a Tarvisio (UD).

I biglietti, disponibili a partire dalle ore 11:00 di martedì 10 marzo 2026, avranno un costo di €50,00 più diritti di prevendita e potranno essere acquistati online e nei punti vendita autorizzati. Le porte dell’area concerto apriranno dalle ore 11:00, offrendo così ai partecipanti l’opportunità di immergersi con calma nella suggestiva atmosfera alpina che da sempre caratterizza la manifestazione.

Da oltre trent’anni, il No Borders Music Festival è una delle esperienze musicali più affascinanti dell’arco alpino. Un appuntamento capace di coniugare grandi nomi della scena internazionale con il paesaggio unico delle Alpi Giulie, promuovendo un dialogo oltre i confini geografici e culturali. Ogni anno il festival riesce a trasformare questo angolo di natura incontaminata, al confine tra Italia, Austria e Slovenia, in un palcoscenico naturale di eccezionale suggestione.

LP, che ha conquistato le classifiche mondiali con il successo planetario Lost On You – brano capace di raggiungere il primo posto in 18 Paesi e di superare i 3 miliardi di stream complessivi – tornerà così ad esibirsi nel cuore del Friuli Venezia Giulia per un live che si preannuncia intenso ed emozionante. Nel concerto ai Laghi di Fusine, l’artista proporrà i pezzi più amati del suo repertorio insieme ai brani tratti dal suo ultimo album Love Lines, il settimo lavoro in studio.

L’album, descritto come un progetto luminoso e vibrante, riflette le atmosfere californiane che hanno ispirato la cantautrice e racchiude un ampio spettro di sonorità che spaziano dalle ballate più intime ai ritmi rock più travolgenti. Dal potente singolo Golden alle emozioni di One Like You e Love Song, il pubblico potrà vivere un viaggio musicale che racconta la continua evoluzione di un’artista capace di unire sensibilità e grinta.

Dopo un periodo dedicato alla scrittura e alla ricerca personale, LP ha registrato Love Lines tra Grand Cayman e Palm Springs, collaborando con musicisti di spicco come Ashton Irwin (5 Seconds of Summer), Andrew Martin (Palaye Royale) e il produttore nominato ai Grammy Matthew Pauling.

L’esibizione di luglio segnerà l’apertura ufficiale della 31ª edizione del No Borders Music Festival, confermandone la vocazione internazionale e il legame indissolubile tra musica e natura. L’evento offrirà inoltre pacchetti speciali che comprendono escursioni con guide naturalistiche e pernottamenti negli alberghi convenzionati, per vivere un’esperienza completa tra arte, ambiente e accoglienza.

Il No Borders Music Festival è organizzato dal Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano, Sella Nevea e Passo Pramollo, con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, di PromoTurismoFVG, Fondazione Friuli e Ministero della Cultura, oltre a numerosi partner e sponsor. Un lavoro di squadra che ogni anno rende possibile un appuntamento capace di superare ogni frontiera, musicale e geografica.

Con l’annuncio di LP, il festival alza dunque il sipario su un’edizione che promette emozioni autentiche e panorami indimenticabili nel cuore delle montagne friulane.