Luchè annuncia il “Summer Tour 2026”: l’estate del rap italiano parla napoletano

Dopo aver conquistato pubblico e critica al Festival di Sanremo con il brano “Labirinto” e aver registrato il sold out al Palazzo dello Sport di Roma per la partenza del suo “Luchè Arena Tour”, Luchè è pronto a infiammare i palchi dei principali festival italiani con il nuovo “Summer Tour 2026”. Un appuntamento che consolida il suo ruolo di protagonista assoluto nella scena rap nazionale e internazionale.

La tournée estiva, organizzata da Vivo Concerti, porterà l’artista partenopeo in alcune delle più importanti arene e manifestazioni musicali del Paese. Dal 17 luglio al 12 agosto 2026, Luchè attraverserà l’Italia con tappe a Roma, Bologna, Genova, Palermo, Catania, Cinquale, Lignano Sabbiadoro, Santa Maria del Cedro, Roccella Jonica, Ostuni e Barletta, per poi chiudere il 10 settembre con un grande concerto all’Ippodromo di Agnano, a Napoli.

L’evento conclusivo di Napoli si preannuncia come uno spettacolo senza precedenti: una serata capace di fondere visione internazionale, energia e storia, riportando l’artista nella sua città natale dopo il trionfo allo Stadio Diego Armando Maradona, una delle notti più memorabili della sua carriera.

Il “Summer Tour 2026” arriva in un periodo di massima consacrazione per Luchè, reduce da un anno di traguardi straordinari, riconoscimenti e nuovi progetti che hanno ridefinito l’identità del rap italiano. Durante i concerti, il pubblico potrà ascoltare dal vivo per la prima volta “Labirinto”, brano presentato a Sanremo e tra i più condivisi su TikTok, oltre ai pezzi dell’ultimo album “Il mio lato peggiore”, già certificato platino.

Fra le tracce che hanno confermato la forza e la sensibilità dell’artista spiccano “Nessuna” (disco di platino) e “Ginevra” feat. Geolier (oro), entrambi protagonisti delle classifiche di streaming e dei social. Successi che testimoniano come il rapper sia stato in grado di mantenere una connessione autentica con il pubblico e un impatto trasversale nel panorama musicale.

Il percorso live di Luchè non si ferma: oltre alle date estive, proseguirà nei palazzetti italiani con il “Luchè Arena Tour 2025/2026”. Il tour, che ha già registrato numerosi sold out, toccherà città come Milano, Firenze, Torino, Eboli, Messina, Bari e Padova, confermando la straordinaria richiesta di biglietti e l’entusiasmo dei fan.

Luca Imprudente, in arte Luchè, nasce a Napoli nel 1981 e si impone rapidamente come una delle voci più influenti dell’urban nazionale. Con l’album “Potere” (2018), certificato quadruplo platino, e successivamente con i lavori “Dove Volano Le Aquile” e “Il mio lato peggiore”, ha saputo costruire un linguaggio musicale unico che intreccia autenticità, introspezione e respiro internazionale.

Il rapper napoletano ha inoltre contribuito a scrivere la storia del rap italiano insieme a Ntò, con il ritorno dei leggendari Co’Sang e la pubblicazione dell’album “Dinastia”, divenuto in breve tempo una pietra miliare del genere. Le due date sold out di Piazza del Plebiscito nel 2024 hanno sancito la rinascita di un duo che ha lasciato un segno profondo nella cultura urbana del Paese.

Con il “Summer Tour 2026” Luchè si prepara a un’estate di fuoco, portando il suo inconfondibile stile sui palchi di tutta Italia. Energia, intensità e identità partenopea saranno al centro di uno show che promette di essere molto più di un concerto: un’esperienza capace di unire generazioni e territori, celebrando la forza di un artista che continua, anno dopo anno, a riscrivere le regole del rap italiano.

Biglietti disponibili online dal 17 marzo alle 14.00 e nei punti vendita autorizzati dal 22 marzo alle 11.00. Radio 105 sarà media partner ufficiale del tour.