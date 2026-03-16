Ludovico Einaudi ai Laghi di Fusine: il No Borders Music Festival annuncia un concerto unico tra natura e pianoforte

La 31ª edizione del No Borders Music Festival svela un nuovo nome di prestigio che arricchirà il suo programma estivo: Ludovico Einaudi. Il celebre pianista e compositore si esibirà in un concerto piano solo domenica 19 luglio 2026 ai Laghi di Fusine, a Tarvisio (UD), con inizio previsto alle ore 14:00.

L’appuntamento, che unisce musica e natura, promette di trasformarsi in un’esperienza immersiva nel cuore delle Alpi Giulie, uno dei luoghi simbolo del festival che da oltre trent’anni celebra l’incontro tra paesaggi straordinari e linguaggi artistici senza confini. Einaudi porterà al pubblico la sua poetica musicale, capace di unire semplicità e intensità, in dialogo costante con la natura circostante.

Considerato uno dei musicisti contemporanei più ascoltati e influenti al mondo, Ludovico Einaudi è nato a Torino nel 1955 e ha intrapreso la sua formazione tra il Conservatorio della città natale e il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, dove ha studiato con Luciano Berio. Le sue ricerche compositive si sono poi arricchite grazie all’incontro con maestri come Karlheinz Stockhausen. Dopo gli esordi nel teatro, nel balletto e nel cinema, Einaudi ha raggiunto un successo internazionale con album ormai iconici come “Le Onde”, “I Giorni”, “Divenire” ed “Elements”.

Nel corso della sua carriera ha firmato numerose colonne sonore per il cinema e la televisione, tra cui quelle di The Intouchables, Samba e The Water Diviner, contribuendo a rendere la sua cifra stilistica tra le più riconoscibili al mondo. Negli ultimi anni, Einaudi ha esplorato nuovi percorsi artistici con progetti come “Seven Days Walking” e con il recente lavoro solista “Underwater”. Il suo ultimo album, “The Summer Portraits”, ha conquistato il primo posto della UK Classical Album Chart, confermandone la capacità di parlare a un pubblico internazionale.

Il concerto ai Laghi di Fusine rappresenta un ritorno all’essenziale, dove la forza evocativa del pianoforte incontra il silenzio e il respiro della natura. Un luogo simbolico, al confine tra Italia, Austria e Slovenia, scelto dal festival per la sua bellezza e per la possibilità di creare un dialogo autentico tra arte e ambiente.

I biglietti per l’evento saranno disponibili dalle ore 11:00 di martedì 17 marzo 2026 online su Ticketone.it e nei punti vendita autorizzati Ticketone. Il posto unico è fissato a €60,00 più diritti di prevendita. L’apertura dell’area concerto è prevista per le ore 11:00, mentre l’inizio è fissato per le 14:00.

Sul sito ufficiale del festival saranno presenti anche pacchetti speciali che includono, oltre al biglietto per il concerto, escursioni guidate e pernottamenti negli alberghi convenzionati della zona. Si tratta di un’occasione per vivere appieno l’esperienza del No Borders Music Festival, che ogni anno attrae migliaia di spettatori da tutta Europa, uniti dalla passione per la musica e dalla voglia di scoprire il territorio del Tarvisiano.

Il festival è organizzato dal Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano, Sella Nevea e Passo Pramollo, con la collaborazione di Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG, Fondazione Friuli, Ministero della Cultura, Credit Agricole, BIM, i Comuni di Tarvisio e Chiusaforte, Allianz Assicurazioni, Birra Kozel, Petra Molino Quaglia, Monograno Felicetti, Autonord Fioretto e Idroelettrica Valcanale.

Media partner ufficiali della manifestazione sono Radio Deejay, Radio Capital e Sky Arte, a conferma del rilievo nazionale e internazionale di un evento capace di fondere linguaggi, esperienze e culture in un palcoscenico senza confini.

Con l’arrivo di Ludovico Einaudi, il No Borders Music Festival si conferma ancora una volta un laboratorio di bellezza e suono, dove la potenza evocativa della musica contemporanea incontra la magnificenza della natura alpina, offrendo al pubblico un momento di riflessione, emozione e connessione autentica con il territorio.