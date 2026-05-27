Malika Ayane torna con il singolo "una possibilità" e annuncia tour nei teatri

Malika Ayane torna protagonista della scena musicale italiana con il nuovo singolo "una possibilità", disponibile in digitale dal 29 maggio e in rotazione radiofonica dal 5 giugno. Il brano, prodotto da Carosello Records in collaborazione con M.A.S.T./Believe, segna un ritorno atteso per una delle voci più raffinate e magnetiche del panorama nazionale.

La cantautrice racconta: C'è un tipo di canzone che mi appassiona da sempre - La finta canzone allegra, quella in cui si associa un testo più o meno amaro a un mondo sonoro che per ritmo, melodia e armonia evoca invece un'attitudine più spensierata. "una possibilità" vuole essere una di queste. Da grande appassionata di commedie sarcastiche, ho trovato irresistibile l'idea di realizzare un brano che fosse leggero nel raccontare come spesso l'immagine della felicità che arriva dall'esterno, dalle cartoline delle vacanze ad esempio, non sia universale ma che anzi a volte si riveli una trappola in cui si cade perché, cercando di aderire forzatamente a un modello, provando ad adattarsi a una forma non propria, si perde di vista il piacere autentico del vivere ovvero la sperimentazione che comprende anche la parte in cui un errore di valutazione o una cantonata sono da considerare come un'eventualità del vivere e non come una tragedia. Dal punto di vista musicale, abbiamo scelto suoni che evocassero canzoni del passato con le stesse caratteristiche così da ottenere un cocktail di estate, nostalgia, alienazione saggia ironia. "una possibilità" è il frutto di belle giornate in studio con Paolo Antonacci e Davide Simonetta, fortunato incontro degli ultimi tempi e Pacifico, il cui ruolo nella mia vita non ha più bisogno di essere commentato.

Il nuovo singolo segue il successo di "animali notturni", presentato all'ultimo Festival di Sanremo, che ha raggiunto il favore di pubblico e critica. "animali notturni" è stato pubblicato anche in vinile 45 giri, accompagnato da una versione speciale realizzata con i Dov'è Liana, trio francese noto per le influenze house-pop e italo dance.

A novembre Malika Ayane tornerà dal vivo sui palcoscenici italiani con un tour nei principali teatri prodotti da Friends & Partners e Magellano Concerti. Il calendario delle date prevede appuntamenti in tutta Italia:

1 novembre - Fermo (Teatro dell'Aquila) DATA ZERO 3 novembre - Roma (Auditorium Conciliazione) 4 novembre - Firenze (Teatro Verdi) 10 novembre - Milano (Teatro Arcimboldi) 11 novembre - Torino (Teatro Colosseo) 16 novembre - Bitritto, Bari (Palatour) 17 novembre - Napoli (Teatro Augusteo) 19 novembre - Catania (Teatro Metropolitan) 20 novembre - Palermo (Teatro Golden) 24 novembre - Padova (Gran Teatro Geox) 25 novembre - Bologna (Teatro Duse) 27 novembre - Senigallia, Ancona (Teatro La Fenice) 28 novembre - Pescara (Teatro Massimo)

I biglietti sono già disponibili su Ticketone e presso i punti vendita abituali. L'iniziativa offrirà a tutti i fan l'occasione di riascoltare dal vivo l'inconfondibile voce di Malika Ayane, la cui cifra stilistica si conferma ancora una volta fresca, originale e profondamente personale.