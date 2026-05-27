The Doors: The Final Cut torna al cinema in versione restaurata 4K per un evento speciale

Torna nei cinema italiani per un evento speciale The Doors - The Final Cut di Oliver Stone, in una straordinaria versione restaurata in 4K. Il film sarà proiettato solo il 13, 14 e 15 luglio e offrirà al pubblico un'esperienza visiva e sonora senza precedenti, grazie anche all'audio Dolby Atmos.



Il capolavoro dedicato a Jim Morrison e alla leggendaria band The Doors rivive sul grande schermo con immagini più nitide e profonde e un suono immersivo, che amplifica la potenza delle celebri scene dei concerti. Il restauro è stato curato personalmente da Oliver Stone, che ha digitalizzato il negativo originale in 4K a 16 bit e supervisionato tutta la fase di correzione del colore.



Come ha spiegato Stone stesso, Volevo che il film fosse il più coinvolgente possibile, per ricreare l'autentica esperienza dei Doors degli anni '60. Per questa nuova edizione, il regista ha anche accorciato una scena finale per rendere la chiusura del film ancora più incisiva.



La musica rappresenta il cuore pulsante di The Doors. The Final Cut. Sono stati utilizzati i nastri originali della band, mentre Val Kilmer, nei panni di Jim Morrison, offre una interpretazione sorprendentemente fedele dopo un lungo lavoro sulla voce e sul modo di cantare del frontman. Nel film si possono ascoltare oltre venticinque brani iconici tra cui Light My Fire, Break on Through, People Are Strange, Roadhouse Blues, LA Woman, The End e Riders on the Storm.



La pellicola segue il viaggio di Jim Morrison, interpretato da Kilmer, tra genio ed eccessi: dalla formazione della band nella California degli anni '60, passando per la relazione turbolenta con Pamela Courson (Meg Ryan), l'esplorazione delle droghe e dell'occulto, fino alla tragica morte a Parigi a soli 27 anni. L'opera restituisce il caos creativo e edonistico di un'epoca attraverso una narrazione intensa e un viaggio sonoro senza eguali.



The Doors - The Final Cut rappresenta un'occasione imperdibile per vecchie e nuove generazioni di vedere o rivedere in sala uno dei film musicali più potenti mai realizzati, in una qualità mai vista prima.