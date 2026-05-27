Money Road: il secondo episodio tra nuove tentazioni e due sorprendenti ingressi

Money Road torna su Sky e NOW il 28 maggio: nel secondo episodio i concorrenti affrontano nuove tentazioni nella giungla malese e due nuovi ingressi scuotono il gruppo.

Giovedì 28 maggio alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW arriva il secondo atteso episodio di Money Road - Ogni tentazione ha un prezzo, lo strategy game Sky Original condotto da Fabio Caressa. I concorrenti, noti come la Compagnia delle Tentazioni, sono immersi nella natura selvaggia della giungla malese, dove affrontano prove di resistenza e scelte difficili che potrebbero ridurre il ricco montepremi, attualmente a quota 328.950 euro.

Dopo un debutto acceso, i 12 partecipanti iniziali hanno già dovuto salutare il giovane Riccardo; ora rimangono in undici, pronti ad affrontare ulteriori prove fisiche e morali che potrebbero far perdere parte della cifra raggiunta.

Nel nuovo episodio, la Compagnia dovrà gestire l'arrivo di due nuovi concorrenti: Giordano, speaker radiofonico 30enne di Modena, e Camilla, modella milanese di 24 anni con spirito da globetrotter. La loro presenza promette di scuotere gli equilibri e mettere alla prova la capacità del gruppo di adattarsi e collaborare.

Le sfide si fanno sempre più dure e le tentazioni più ambiziose: abitazioni di lusso, incarichi segreti, trekking tra mangrovie e serpenti, oltre a una decisione particolarmente delicata, quella per la nomina della nuova guida. In questa edizione, la guida avrà un peso ancora maggiore e il suo ruolo sarà decisivo nelle strategie adottate dalla squadra.



