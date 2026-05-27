RaiPlay Summer Kids: l'estate digitale per bambini tra giochi, arte e sostenibilità

Con l'arrivo dell'estate, RaiPlay lancia una nuova iniziativa dedicata ai più piccoli: RaiPlay Summer Kids. Si tratta di un ciclo di tredici collezioni tematiche, pubblicate ogni settimana a partire dal 5 giugno, pensate per trasformare i mesi delle vacanze scolastiche in un viaggio coinvolgente tra divertimento e apprendimento.



L'esperienza è progettata in un ambiente digitale sicuro, stimolante e di qualità, con l'obiettivo di accompagnare bambini e famiglie durante l'estate. Le collezioni settimanali spaziano dal tema dell'ecologia a quello della musica, passando per attività creative e momenti dedicati al gioco all'aria aperta, per promuovere la curiosità e la partecipazione attiva.



Nelle prime settimane di giugno, RaiPlay Summer Kids propone quattro collezioni: Salviamo il Pianeta, Parco Giochi, Cantare e Suonare, Vivere a Colori. In Salviamo il Pianeta, i Minieroi della foresta guidano i bambini alla scoperta della natura e delle pratiche di riciclo, insieme alla squadra di Acquateam impegnata a mantenere puliti i mari. La collezione Parco Giochi offre avventure con personaggi amati dai più piccoli, come Bing, Brave Bunnies e Mini Cuccioli, per riscoprire il divertimento nella natura.



Cantare e Suonare porta nelle case canzoni e allegria con le melodie dei cartoon più amati, dal talento di Pipì, Pupù e Rosmarina a Oto e la Musica. Con Vivere a Colori, invece, l'attenzione si sposta sull'arte: i bambini esplorano le opere degli artisti più celebri insieme a Matì e Dadà, si cimentano nel disegno con Giulio Coniglio e si divertono a creare collage ispirati a Gatto Mirò.



Durante tutta l'estate, RaiPlay Summer Kids continuerà a proporre nuove collezioni, offrendo una varietà di contenuti selezionati e sicuri. L'iniziativa rappresenta una risposta concreta alle esigenze delle famiglie moderne, che cercano spazi digitali affidabili e contenuti di valore educativa per i propri figli anche nel periodo estivo. L'ambiente digitale di RaiPlay Bambini conferma così la propria vocazione: un luogo dove intrattenimento e crescita si incontrano, stimolando curiosità, fantasia e voglia di imparare.