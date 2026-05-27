Sarabanda Celebrity torna su Italia 1: Enrico Papi guida una sfida tra vip

Torna su Italia 1 il celebre game show musicale guidato da Enrico Papi, pronto a entusiasmare il pubblico in prima serata giovedì 28 maggio con una nuova puntata di Sarabanda Celebrity.

Lo storico quiz, prodotto da Banijay Italia, si presenta in una veste rinnovata, mescolando elementi classici e nuovi giochi per offrire una sfida avvincente e a tutto ritmo. Otto celebrità, divise in due squadre da quattro, si affronteranno tra hit, memoria, intuizione e aneddoti, in una serie di giochi inediti e iconici. L'obiettivo: accumulare punti e jolly per affrontare al meglio il 7X30 finale.

Per questa seconda puntata, i riflettori saranno puntati sui due team protagonisti di una gara ad alto tasso di adrenalina. Da una parte Orietta Berti, Alvin, Nina Zilli e Ciro Ferrara; dall'altra Rosa Chemical, Elenoire Casalegno, Francesco Cicchella e Rebecca Staffelli. Le due squadre si daranno battaglia tra quiz sulle hit del passato e prove basate su intuito e conoscenza musicale.

La regia dell'appuntamento è affidata a Roberto Cenci, garanzia di ritmo e spettacolo. Sarabanda Celebrity continua così a conquistare il pubblico italiano, confermandosi appuntamento fisso per gli appassionati della musica e del gioco televisivo.