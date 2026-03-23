Mannarino annuncia “Primo Amore”: il nuovo album in uscita l’8 maggio

A cinque anni dall’ultimo progetto discografico, Mannarino torna con un nuovo lavoro che segna un punto di svolta nel suo percorso artistico. “Primo Amore” uscirà venerdì 8 maggio 2026 per BMG, disponibile sia in formato fisico che digitale e già in preorder. Il cantautore romano, tra le voci più rappresentative e originali della scena italiana contemporanea, presenta un album che esplora nuove sonorità e una rinnovata sensibilità poetica.

Il disco verrà pubblicato in quattro versioni fisiche: CD, vinile nero, vinile rosso trasparente Collector’s Edition con copertina alternativa (in edizione limitata e numerata, esclusiva dello store BMG/Universal) e vinile bianco opaco Collector’s Edition con copertina alternativa (in edizione limitata e numerata, esclusiva Amazon). Inoltre, sarà possibile acquistare il CD o il vinile nero standard insieme a una speciale cartolina autografata grazie a Discoteca Laziale.

Da oggi alle ore 18:00 sarà disponibile il primo estratto del progetto, “Ciao”, brano che introduce l’immaginario sonoro del nuovo album. Costruita su un ritmo avvolgente e magnetico, la canzone restituisce una riflessione intensa sulla fragilità umana come forma di resistenza. Tra cieli scuri e paesaggi urbani che respirano a fatica, Mannarino intreccia suggestioni e immagini che raccontano l’essenza più autentica della libertà come linguaggio e chiave di lettura del presente.

“Sono stato lontano, mi sono dovuto perdere per arrivare qui. Ti porto tutto l’amore che ho trovato dall’altra parte del cielo, e che era sempre stato dentro di me. Primo Amore esce a maggio intanto oggi alle 18 cominciamo con un Ciao!”, racconta Mannarino, annunciando così la prima tappa di un percorso che si preannuncia personale e intenso.

Primo Amore contiene nove tracce: *Ciao, Dammi, Maradona, Per un po’ d’amore, Carne, Venere, Kalanera, Bambino, Primo Amore.* Un viaggio musicale che, come suggerisce il titolo, si muove tra sentimenti primordiali e introspezione, restituendo la forza poetica e la carica emotiva tipiche dell’autore.

Ad accompagnare l’uscita del disco, Mannarino torna anche dal vivo dopo tre anni di assenza dai palchi con una tournée estiva 2026 che attraverserà i principali festival italiani. Il tour prenderà il via il 21 giugno dall’Arena Villa Vitali di Fermo per poi toccare città e location simboliche come Padova, Collegno, Firenze, Roma, Napoli, Pisa, Genova, Cernobbio, Assisi, Santa Sofia, Locorotondo, Alghero, Roccella Jonica, Pescara, Mantova, Catania e concludersi l’11 settembre al Parco della Musica di Milano.

Prodotto da Vivo Concerti in collaborazione con Concerto Music e VignaPR, il tour segna il ritorno sul palco di un artista che ha saputo rinnovarsi album dopo album, mantenendo intatto il suo legame con il pubblico. Radio 2 sarà partner ufficiale della tournée, confermando la grande attesa per un’estate che si preannuncia carica di musica e emozioni.

Con “Primo Amore”, Mannarino apre un nuovo capitolo della sua storia artistica, un percorso in cui la ricerca personale si fonde con la poesia e la forza del racconto collettivo. Un ritorno atteso, profondo e autentico, come la musica che da sempre lo contraddistingue.