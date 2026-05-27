Mantova Summer Festival 2026: musica e spettacolo tra Piazza Sordello e Palazzo Te

Mantova si prepara a vivere un'estate indimenticabile grazie al ritorno del Mantova Summer Festival, una delle rassegne musicali e culturali più attese del panorama italiano. La manifestazione, ideata da Mister Wolf, si svolgerà da luglio a settembre nelle splendide cornici di Piazza Sordello e del giardino dell'Esedra di Palazzo Te, trasformando la città in un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto.



Quest'anno, il festival vanta una lineup eccezionale con artisti di rilievo nazionale e internazionale: tra i nomi più prestigiosi figurano Pet Shop Boys, Jethro Tull, LP, Wilco, Caparezza, Coez, Mannarino, Fulminacci (con l'apertura di Mobrici), Paolo Ruffini, Luca Carboni, Enrico Brignano, Gianni Morandi e Max Angioni.



Il progetto nasce dalla visione di Mister Wolf, società specializzata nella consulenza artistica e nella valorizzazione delle peculiarità del territorio. Attorno allo spettacolo viene progettata un'esperienza molto più ampia, che include la gestione del food & beverage, la realizzazione di attività collaterali e un'organizzazione pensata per limitare l'impatto ambientale. Da questa filosofia deriva la scelta delle location, autentici simboli della città mantovana.



Gli eventi in Piazza Sordello, cuore monumentale della città, prenderanno il via il 4 luglio con Caparezza (già sold out), seguiti da Pet Shop Boys (7 luglio), LP (10 luglio) e Jethro Tull (11 luglio). Gli appuntamenti proseguiranno nell'Esedra di Palazzo Te dal 28 agosto al 5 settembre con una ricca varietà di concerti e spettacoli: Coez, Mannarino, Fulminacci con opening di Mobrici, Paolo Ruffini, Wilco, Luca Carboni, Enrico Brignano, Gianni Morandi e Max Angioni.



Il Mantova Summer Festival non è solo musica: ogni serata si annuncia come un evento immersivo e irripetibile, capace di unire la forza dello spettacolo dal vivo con la bellezza e il valore storico dei luoghi simbolo di Mantova. L'iniziativa, inserita nel contenitore più ampio di Mantova Live e sostenuta dal Comune di Mantova, mira a portare in città la grande musica durante tutto l'anno e a coinvolgere i cittadini nei luoghi più rappresentativi del territorio.



I biglietti per tutti gli appuntamenti sono già disponibili. L'attesa è alta per una stagione che promette di confermare Mantova come capitale della musica live e del divertimento culturale.